В районе Чебоксарского аэропорта обнаружена свалка автомобильных покрышек и снега

Обследование провели специалисты Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области. Поводом для контрольного выезда стала информация о нарушениях, поступившая из администрации Чебоксарского муниципального округа. Уже на месте инспекторам попался «КамАЗ», который выгружал на грунтовую дорогу строительный мусор.

Как сообщает Управление Россельхознадзора, правообладателям участков направлены предостережения о недопустимости нарушения требований земельного законодательства, им также предложено принять меры по защите сельхозугодий от загрязнения. Материалы проверки надзорное ведомство передало в МВД.