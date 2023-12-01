В районе Чебоксарского аэропорта обнаружена свалка автомобильных покрышек и снега

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото Россельхознадзора по Чувашии

Обследование провели специалисты Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области. Поводом для контрольного выезда стала информация о нарушениях, поступившая из администрации Чебоксарского муниципального округа. Уже на месте инспекторам попался «КамАЗ», который выгружал на грунтовую дорогу строительный мусор.

Как сообщает Управление Россельхознадзора, правообладателям участков направлены предостережения о недопустимости нарушения требований земельного законодательства, им также предложено принять меры по защите сельхозугодий от загрязнения. Материалы проверки надзорное ведомство передало в МВД.

Опубликовано: 19 декабря 2023 г.


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