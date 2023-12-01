Прокуратура проверила ход работ по благоустройству в двух чебоксарских школах

В чебоксарских школах № 28 и 30 работы должны были завершиться еще несколько месяцев назад. Но подрядчик не торопится.

Недавно ситуацию на этих объектах оценил прокурор Калининского района Роман Лащ, а также представители администрации города Чебоксары и МКУ «Управления ЖКХ и благоустройства».

Контракты с ООО «Строймеханика» были заключены в августе, срок исполнения — 20 календарных дней. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии, работы завершены менее чем наполовину. Прокуратура уже возбуждала в отношении руководителя подрядной организации дело об административном правонарушении — суд объявил предупреждение. Также в адрес подрядчика вносилось представление об устранении выявленных нарушений и принятии незамедлительных мер по завершению работ. По результатам виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

На этот раз представление получило городское управление образования. Прокуратурой организована дополнительная проверка. Также будет рассмотрен вопрос о возможном наличии признаков уголовно наказуемого деяния.