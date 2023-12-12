Как Чувашия пережила снегопады и сильные морозы

А Региональный координационный центр поможет в разрешении инцидентов

Первые дни декабря выдались очень снежными. Помимо этого, сохраняются сильные морозы. О том, как Чувашия справилась с последствиями снегопадов и оказалась готова к резким холодам, обсудили на еженедельном правительственном совещании, которое провел вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков.

Наблюдаемые в последнее время неблагоприятные метеорологические явления — частая причина аварийных ситуаций. В этой связи с наступлением критических погодных условий все специализированные службы были приведены в техническую готовность. Как сообщил председатель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов, также проводилось уведомление жителей республики через СМС.

Но, несмотря на принятые меры, не удалось избежать аварий и происшествий. Так, с 1 по 10 декабря зарегистрировано 53 аварии в системе ЖКХ и энергоснабжения. «Все аварии и инциденты были устранены в нормативные сроки», — отметил Павлов.

Зарегистрировано 40 пожаров. Основная причина — несоблюдение правил безопасности при использовании электрических отопительных приборов. Обстановка на дорогах республики оставалась стабильной: они были своевременно очищены, и заторов на трассах удалось избежать.

В свою очередь исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов доложил, что во всех муниципальных образованиях сформированы бригады для своевременной ликвидации аварийных ситуаций, подготовлена специализированная техника, создан нормативный запас резервных видов топлива и источников электроснабжения. Министр промышленности и энергетики республики Борис Марковцов заявил, что энергообъекты региона готовы к надежной и безопасной работе в условиях низких температур.

С начала зимы прошли уже два больших снегопада и один ледяной дождь. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Максима Петрова, с первыми зимними испытаниями подрядные организации в целом справились успешно.

В ходе совещания также рассмотрели вопрос о реализации в Чувашии общественного проекта Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье». Министр труда и социальной защиты Алена Елизарова напомнила, что республика участвует в проекте с 2019 года. Была разработана концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра на 2020-2024 годы.

На сегодняшний день зарегистрировано 492 человека с диагнозом РАС. По сравнению с 2019 годом численность таких людей увеличилась на 76%. По словам руководителя Минтруда, это связано с ранним выявлением признаков РАС среди детей.

«Сопровождение данной категории людей в республике оказывают 168 организаций в разных сферах — образование, культура, здравоохранение. При этом численность лиц с РАС, включенных в систему комплексного сопровождения на основании согласия родителей, выросло более чем в три раза», — подчеркнула министр.

Работая с детьми, у которых подтвержден диагноз, специалисты регионального ресурсного центра составляют индивидуальный маршрут сопровождения на основе ключевых навыков социального взаимодействия. Работает также Школа родителей для повышения компетенций для решения проблем воспитания, обучения и развития ребенка. С начала года такой возможностью воспользовалось более 60 человек.

В республике активно развивается сфера управления данными. Одним из ключевых проектов в этой области станет Региональный координационный центр Главы Чувашской Республики, который призван обеспечивать поддержку принятия эффективных управленческих решений и анализировать данные для оптимизации рабочих процессов. Центр будет работать в тесном сотрудничестве с Аналитическим центром при Правительстве РФ и другими регионами, участвующими в проекте. Об этом на планерке рассказал министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Степанов.

«Будем максимально использовать потенциал Регионального координационного центра для решения задач республики. В частности, запланировано обучение для представителей органов власти по работе в федеральной системе управления инцидентами, а также практикум по отработке штатных и нештатных ситуаций», — отметил министр.