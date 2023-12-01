В Чебоксарах младенцев нарекли редкими тюркским и еврейским именами

В отделе ЗАГС по Московскому району свидетельства о рождении получили Араслан и Леван. Оба мальчика появились на свет в Президентском перинатальном центре. Как сообщает пресс-служба администрации Московского района, Леван в переводе с еврейского означает «белый». Имя Араслан имеет тюркские корни, образовано из двух слов: «ара» (середина) и «Аслан» (лев).

А в отделе ЗАГС по Ленинскому району впервые зарегистрирован Эней. И в этом случае справочники отсылают нас к древнегреческой мифологии, где Эней был героем Троянской войны. Само же слово, от которого происходит имя, в переводе означает «мужественный».