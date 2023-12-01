Маленький дебют на большой сцене

Территория творчества

Первый фестиваль «АСАМ», взошедший в республике в марте, к концу года принес щедрые плоды. Он показал, сколько у нас талантов! Юным артистам Чувашии впору открывать свой театральный сезон — многим зрителям наверняка захотелось бы подробнее ознакомиться с творчеством школьных театров, увидеть все спектакли, в которые дебютанты вложили тепло своих сердец, много молодого задора и энергии. В чебоксарском ДК тракторостроителей подвели итоги этого увлекательного марафона. Здесь же состоялось торжественное закрытие Года счастливого детства в Чувашии.

«Новой страницей в истории детского театрального движения республики» назвала фестиваль «АСАМ» (Волшебство) депутат Госдумы Алла Салаева, его куратор и идейный вдохновитель. На заключительной церемонии получено множество ценных подарков и дипломов в различных номинациях. К примеру, спецприза жюри удостоились СОШ № 1 города Шумерли с социально-творческим проектом «Пазлы» и № 5 города Канаша со спектаклем «Больные», Юманайская школа имени С. Архипова Шумерлинского округа («Каша из топора»). Некоторых артистов судьи отметили персонально.

Союз театральных деятелей Чувашии вручил свой спецприз студии «Лица» СОШ № 2 города Алатыря. А Максим из Чебоксарского округа ничуть не растерялся, когда ему предложили сыграть своего героя прямо сейчас. Перевоплощение случилось моментально: «Ух, какой я злой! Ух, какой я зеленый!» (спектакль «Мой самый большой друг» Анат-Кинярской школы). Грозному крокодилу тут же преподнесли его игрушечную копию — мягкую и совсем не злую.

Лучшую женскую главную роль, по мнению жюри, сыграла Виктория Никитина (учительница в спектакле «Два рассказа о благородстве» Траковской СОШ Красноармейского округа). А лучшая главная мужская роль — у Ильи Григорьева, ученика гимназии № 5 города Чебоксары (роль Победоносикова в спектакле «Баня»).

Но в постановках есть не только главные фигуры. Порой второстепенная роль может быть даже сложнее, ведь за малое время в нее нужно уместить жизнь героя. Недаром сам Станиславский говаривал: «Нет маленьких ролей!» Юлия Мельник, актриса Чувашского театра кукол, вышла на сцену в образе Курочки-наседки — в огромном колоколе пышных юбок поместился целый выводок цыплят! Из ее рук получили дипломы за лучшие женскую и мужскую роли второго плана Дарья Максимова из Ухманской СОШ Канашского округа (старуха в удмуртской сказке «Илемл? хур?н») и Вадим Антонов из Траковской СОШ Красноармейского округа (враг в постановке «Два рассказа о благородстве»).

СЕРГЕЙ КРАВЦОВ, министр просвещения РФ: «Школьные театры — уникальный ресурс. Он помогает молодым людям самореализовываться, пробовать себя в роли актеров, режиссеров, изучать литературные произведения уже не просто в классе на уроке, а погружаясь в содержание во время его постановки на сцене. Очень важно, что появление театров в школах — это не административное решение, а инициатива самих ребят. Этот проект активно развивается. И уже к 2024 году такие театры будут открыты в каждой образовательной организации».

Жюри, в которое вошли ведущие артисты республики, успело все оценить и распределить по номинациям — лучшие сценические декорации (чебоксарский лицей № 4), костюмы (Анат-Кинярская СОШ Чебоксарского округа), режиссура (новочебоксарская СОШ № 19). Соцсети тоже сказали свое слово и отметили постановку «Посторонним вход разрешен» лицея № 4 города Чебоксары. А лучшим спектаклем на чувашском языке стал «Первый учитель» Персирланской школы Ядринского округа.

«Я сама в школьном детстве играла Кошку в постановке «Кошкин дом», — рассказала Алла Салаева и огласила победителя в номинации «Лучший спектакль малой формы». Это «Теремок» Большеабакасинской школы Ибресинского округа. Помимо диплома юным артистам вручили сертификат на приобретение театральных костюмов. Депутат Госдумы поблагодарила республиканские министерства культуры и образования, Союз женщин Чувашии, всех, кто участвовал, готовил, организовывал это грандиозное событие. По мнению Аллы Леонидовны, фестиваль дал детям больше возможностей и навыков, умение держаться на публике и находить единомышленников. А еще это профориентация: взрослые артисты могут приметить только зарождающихся звездочек — талантливых детей и дать им попробовать то «мороженое», которое они, возможно, полюбят на всю жизнь.

Под романтический вальс, в котором кружились кадеты с воздушными барышнями, публика перебралась из малого в большой зал ДК, чтобы принять участие в торжественной церемонии закрытия Года счастливого детства в Чувашии и узнать главную интригу фестиваля «АСАМ».

Главным победителем первого республиканского фестиваля школьных театров «АСАМ» стала Цивильская средняя школа № 2 имени В. Воротникова, представившая спектакль «Путешествие в обратно». Диплом и сертификат на 300 тысяч рублей для приобретения музыкального оборудования юным артистам вручил первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков.

«От лица Главы Чувашии Олега Николаева в веселой творческой атмосфере я скажу несколько серьезных слов», — обратился к залу министр. Он напомнил, что в Чувашии делается все возможное, чтобы дети гармонично развивались, будь то сфера образования, творчество или спорт, были здоровы и счастливы. Действует система господдержки для семей с детьми. Строятся и капитально ремонтируются детсады, школы, оздоровительные лагеря. Чувашия вошла в число четырех регионов, где воплотился проект «Губернаторский лагерь» в сотрудничестве с «Артеком».

Ярким региональным культурно-образовательным проектом в Год счастливого детства стал туристический дневник школьника «Книга моих путешествий». К слову, на церемонии назвали и самых активных — это школы № 2 поселка Ибреси и № 17 города Новочебоксарска. А еще впервые состоялись форум многодетных семей «Многодетная Чувашия», Межрегиональный фестиваль детских и юношеских медиапроектов «Медиавзлет», конкурс творческих работ «Лучшие на селе», фестиваль «Звезды детства»… Михаил Ноздряков поблагодарил педагогов, а ученикам пожелал пятерок, новых достижений и — «продолжать путешествовать!».

Ученики Цивильской СОШ № 2, вдохновленные победой в фестивале «АСАМ», уже планируют паковать чемоданы — директору Татьяне Кузьминой и руководителю школьного театра «Калейдоскоп талантов» Валентине Луценко на сцене вручили сертификат на поездку в Москву. Из зала тут же раздалась громкая благодарность. «Спасибо!» — хором скандировали ребята.

Церемония закрытия тематического Года стала ярким эффектным шоу в формате увлекательного путешествия по Галактике Детства. Выступали вокальные студии, танцевальные коллективы, эстрадные ансамбли. У нас потрясающее молодое поколение — талантливое, энергичное, патриотичное, полное трепетных надежд и смелых планов. Это показали многочисленные номинации, где определились лучшие.

Цифры Театральную идею школьники Чувашии приняли на ура.

В фестивале участвовали 400 школ, более пяти тысяч учеников. На региональный этап вышли 29 коллективов.

«Горячее сердце» — студент Чебоксарского электромеханического колледжа Станислав Андреев (спасение людей на пожаре). Памятную медаль ему вручил сенатор РФ Николай Владимиров. «Доброе сердце» — у Дмитрия Кольцова из Тарханской школы Батыревского округа. Он доброволец, собрал вокруг себя единомышленников, волонтерский отряд помогает ветеранам. «Хранителем истории Отечества» стал Сергей Константинов из школы № 40 города Чебоксары, участник многих поисковых экспедиций, а лучшим юным экологом — Маргарита Зобова из Урмарской СОШ имени Г. Егорова.

Номинация «Центр притяжения» присуждена Максиму Кондратьеву из школы № 9 имени Героя Советского Союза П. Макарова города Алатыря. Диплом ему вручила руководитель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Этот парень — лидер по натуре, призер и дважды полуфиналист «Большой перемены», победитель различных всероссийских конкурсов. «Надежда спорта» — Элина Семенова (спортшкола олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды), «Надежда сельского хозяйства» — Наталья Алексеева (Чурачикская СОШ Цивильского округа). А «Надеждой науки» признан Кирилл Карсаков из гимназии № 1 города Чебоксары, призер Всероссийской олимпиады школьников по литературе. А вам слабо провести сопоставительный анализ стихотворений Владимира Набокова и Афанасия Фета?

Ученик лицея № 3 города Чебоксары Ярослав Андреев стал «Мастером медиа» за выпуски популярного радиопроекта. А золотой голос Ильи Павлова из столичной СОШ № 53 заворожил весь зал «Песней Трубадура» из «Бременских музыкантов». Одна из недавних наград вокалиста — специальная премия «Открытие» Иосифа Кобзона. А теперь еще и номинация «Восходящая звезда».

2023 год уходит. Но не прощается. Потому что детство должно быть счастливым всегда. Именно там, в «маленькой стране», закладываются прочные основы на всю жизнь — расцветают замеченные таланты, появляется желание быть реализованным и нужным, зажигается свет любви к Родине.