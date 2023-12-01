В ЧГУ состоялся финал Международного театрального фестиваля «Абрикосовый сад»

Новые таланты на университетской сцене

Проект включен в программу поддержки и развития молодежного творчества «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи, на международном уровне проходит впервые.

В заочном этапе фестиваля приняли участие ребята как из новых регионов России, так и из зарубежья: студенты из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики Беларусь. Перед финалом четырнадцати лучшим коллективам предстояло пройти два конкурсных этапа. Ребята представили собственные постановки, эстрадные миниатюры и «Театр малых форм» — театр, в котором актеры выступают на небольших сценах, используя минимальный набор декораций и реквизита. В финал прошли шесть команд, они-то и боролись за путевку на Студенческую весну-2024.

«Мы продлеваем Студвесну даже зимой! В этом году большое внимание уделили именно театральному направлению, потому что есть большой запрос на это в студенческой среде. Я очень благодарен команде из Чувашской Республики, Чувашскому госуниверситету за поддержку всех творческих инициатив. Я уверен, что «Абрикосовый сад» станет хорошей традицией в направлении развития студенческого театра», — сказал председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий.

Ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров отметил: «Такие мероприятия крупного международного уровня проводятся в университетах, которые зарекомендовали себя на этом поприще. Не случайно наш студенческий театр «Абрикосовый сад» — дважды чемпион Приволжского федерального округа среди студенческих театров. На сегодняшнем фестивале география участников очень серьезная и уровень их профессионализма тоже — настоящие артисты с большой буквы».

Во время фестиваля с командами занимались эксперты в сфере театрального искусства: заведующий кафедрой пластического воспитания Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина Александр Кульков, член Российской гильдии режиссеров и педагогов по пластике Николай Казмин и другие. Они же и оценивали проделанную работу.

В финале студенческим театральным коллективам предстояло раскрыть тему чувств, каждый показывал различную эмоцию. Например, раскаяние, ожидание, злость. На постановку у команд были ровно сутки. Но даже за такой короткий срок коллективам и режиссерам удалось создать интересные миниатюры, заставляющие задуматься и поразмышлять.

«Я представляю студенческий театр эстрадной миниатюры. Ставим спектакли веселые, позитивные и смешные. Есть у нас миниатюры и философские, но также с юмористическим уклоном. Мы много ездили на подобные фестивали, но на международном конкурсе впервые. Обычно приезжаешь на программу, показываешь подготовленный материал и уже узнаешь результаты. А здесь спектакли, миниатюры, задания — это очень прокачивает профессионализм актера», — говорит Ярослав Макаров из студенческого театра эстрадных миниатюр «Атас!» (Волгоградская область).

«Мы в полном восторге от фестиваля. Нам понравилось буквально все — и проживание, и организация, и наставники. Сегодня наша команда представляет экспериментальную постановку «Нет». Это о людских проблемах, которые могут затронуть каждого. И каждый с ними справляется совершенно по-разному», — говорит Диля Сулейманова из творческого объединения «FORCE» (г. Йошкар-Ола).

Второй этап конкурсного отбора назывался «Театральный поединок художественного слова». Команды продемонстрировали свои навыки актерского мастерства, сценической речи и, самое главное, — импровизации. Ребята выполнили три задания. Первое — сочиняли четверостишия экспромтом, второе — делали то же самое, но под музыкальный бит, третье — создавали стихи с предлагаемым словом.

Бесспорным победителем фестиваля «Абрикосовый сад» стал театр «Карман» из Кемеровской области, который прекрасно выполнил задания всех этапов. К слову, творческая миниатюра театра была про то, что ожидание — это очень утомительное и тревожное состояние. Время будто замедляется и слышен только звук часов. Команда получила главный приз — билет на Студенческую весну-2024.

Александра Борисова