Приложение «Росгосстраха» для страхования домов признано инновацией года

Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. «Росгосстрах» награжден этой премией в номинации «Инновация года в страховании» за Р.Осмотр – технологию цифровых предстраховых осмотров автомобилей и строений через приложение для смартфона. Церемония награждения компании состоялась 7 декабря.

«Часто чтобы застраховать дом, квартиру или автомобиль, страховой агент должен его осмотреть, описать все нюансы и сфотографировать. Этот процесс растянут по времени, потому что нужно согласовать встречу с хозяином, потратить не меньше часа на фотографирование в правильных ракурсах и в нужном объеме, загрузить фото в систему, – рассказывает Антон Мандрыкин, начальник управления развития и методологии продаж СК «Росгосстрах». – Чтобы сделать процесс осмотра легким, быстрым, удобным и безопасным, мы создали приложение Р.Осмотр. Это шаг к повышению и технологичности в страховании и лояльности клиентов».

Приложение Р.Осмотр стало инновационным по целом ряду причин. Во-первых, такая практика обычно распространялась на осмотр автомобилей, а сейчас ее можно использовать и в страхование домов. Во-вторых, приложение действительно удобно в использовании: оно само подсказывает агенту, какие ракурсы фотографий нужно выбрать, чтобы избежать ошибок, а потом интегрируется с полисной системой и формирует там электронный акт осмотра. Наконец, в Р.Осмотре с помощью геотегов, времени и места съёмки реализована защита от мошенничества.