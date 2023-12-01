На смену привычным центрам занятости приходят современные кадровые центры

Навстречу работе мечты

После масштабной модернизации по нацпроекту «Демография» в Чебоксарах открылся новый кадровый центр «Работа России». Горожанам, хотя бы раз в жизни искавшим работу, его адрес хорошо знаком: улица Водопроводная, 16а. Но внутри здание не узнать. Теперь это яркое многофункциональное пространство, где все подчинено главной цели — помочь любому желающему с работой.

Оранжевый — проактивный, синий — эффективный

Символическую кнопку пуска у здания центра в прошлый четверг нажали Глава Чувашии Олег Николаев, сенатор Российской Федерации Николай Владимиров, министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова и директор службы занятости республики Виктор Ковалев. До конца года, как отметил руководитель региона, такие же преобразования ждут все центры занятости республики. Изменения коснутся не только формы, но и содержания. Одно из самых значимых — будет применяться индивидуальный подход, то есть работу подберут исходя из жизненной ситуации обратившегося человека, а работника — в зависимости от конкретной цели компании, подыскивающей персонал. Показателем качества услуги будет конечный результат.

КСТАТИ В этом году Чувашия стала одним из 17 пилотных регионов России, где комплексно модернизируют центры занятости населения. Работу ведут по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». На эти цели из федерального бюджета республике выделено более 150 млн рублей. Как отметила в своем видеообращении заместитель министра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова, первый центр «Работа России» открылся в Чувашии еще в 2019 году в Канаше, а всего в России модернизировано уже около 300 центров занятости. Центр «Работа России» в Чебоксарах стал четвертым современным кадровым пространством в республике. В этом году на новые стандарты перейдут оставшиеся 19 центров занятости региона.

В день открытия в стенах обновленного кадрового центра не раз звучало слово «перезагрузка». В первую очередь, конечно, бросается в глаза внешнее переустройство. И снаружи, и внутри здание оформили в единых для всей страны стандартах центров «Работа России». Так, интерьеры и униформа сотрудников, которые теперь именуются не инспекторами по трудоустройству, а карьерными и кадровыми консультантами, выдержаны в трех основных цветах. Оранжевый означает проактивный (действующий наперед), синий — эффективный, а голубой — гуманистичный.

Уже на входе — безбарьерная среда. Незрячие или слабослышащие соискатели могут сориентироваться в помещении при помощи тактильно-звукового стенда со шрифтом Брайля, а для колясочников оборудован отдельный вход. Пространство поделено на комфортные зоны с удобной навигацией: зал ожидания с электронной очередью, рабочие места с доступом на порталы «Госуслуги» и «Работа России», детский уголок, сектор индивидуальной работы с работодателем, центр по развитию карьеры, коворкинг-зона для групповых занятий… Продуманы и такие мелочи, как бесплатная подзарядка телефона и кулер с водой.

Минимум бюрократии, максимум помощи

Обратиться в новый центр можно по любому «рабочему» вопросу. Здесь, например, помогут не только безработным, но и тем, кто хочет поменять работу или попробовать свои силы в совершенно новой сфере. А для предприятий в центре предусмотрен кабинет работодателя, где по принципу «одного окна» представители кадровых служб проводят собеседования с соискателями. Так, в день открытия сотрудников подбирали в концерне «Тракторные заводы». В базе вакансий — более 500 предложений со средней зарплатой 55 тыс. рублей. «Есть возможность зарабатывать и больше. Обрубщики, например, у нас до 300 тысяч могут заработать», — заверили на предприятии.

По соседству — кабинеты для трудоустройства молодежи и несовершеннолетних. С работой также помогают инвалидам, молодым мамам с детьми, предпенсионерам и пенсионерам. Женщины в декрете или люди старшего возраста, например, по проекту «Демография» могут бесплатно пройти курсы и получить новую профессию.

Комплексный подход в работе нового кадрового центра отметил и Глава Чувашии Олег Николаев. «Люди получают полноценный сервис — от консультаций до переобучения или даже открытия собственного дела. Такие факты тоже есть, в том числе через социальный контракт, — сказал он. — Мы намерены не останавливаться на достигнутом. И один из приоритетов — будем целенаправленно работать по трудоустройству подростков и школьников. Уже есть достаточно большое количество наработок — это и учебно-производственные классы, и практика подростковых трудовых отрядов. Совмещение этих составляющих может дать очень хороший эффект как для работодателей, с точки зрения привлечения нужных людей в нужное время, так и для ребят, которые могут заработать в свободное время деньги и, возможно, реализовать свои мечты».

По словам министра Алены Елизаровой, современные кадровые центры будут работать по принципу «бережливого производства» — минимум бюрократии, максимум помощи соискателям и работодателям. Они станут местом для проектирования карьеры, где каждого обратившегося станут сопровождать на всех этапах трудоустройства: помогут с составлением и актуализацией резюме, подготовкой к собеседованию с работодателем и даже с регистрацией в качестве статуса самозанятого.

Меж тем в центре «Работа России» в Чебоксарах уже приняли первых посетителей. Артур Федоров прежде работал отделочником в Москве, но недавно решил вернуться в родной город. Без работы сидеть не привык, вот и обратился в центр занятости. Молодой мужчина был приятно удивлен оказанному вниманию: сотрудники кадрового центра помогли ему обновить резюме и быстро найти желаемую работу. Доволен результатом и вахтовик Алексей Прокопьев, вернувшийся в Чебоксары в связи с рождением внука. Без дела мужчина не остался — его профессия инженера-энергетика востребована, и он в тот же день нашел подходящий вариант.