Две недели в Чебоксарах провели молодые спортсмены с Донбасса

Ни разу не услышали слова «нет»

Эмоции гостей от пребывания здесь могут послужить отличной рекламой Чувашии. Но республика принимала их не для самопиара, а из желания протянуть руку помощи. В Чебоксарах прошли третьи сборы спортсменов и тренеров из Донецкой Народной Республики. Оттачивать свое мастерство у себя на родине они по понятным причинам сейчас не могут, Чувашия же обладает всей необходимой инфраструктурой и в придачу к этому — известным на всю страну гостеприимством.

На этот раз у нас побывали баскетболисты, боксеры, игроки в настольный теннис. Помимо занятий спортом, их здесь ждала и обширная культурно-развлекательная программа. Ребята побывали в Мемориальном комплексе летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева в Шоршелах, посетили Музей спорта, Научно-технический музей истории трактора, школу конного спорта. На встречу с и.о. министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Татьяной Рябининой незадолго до возвращения к себе домой они пришли с солидным багажом впечатлений.

«Мы всегда очень рады гостям, принимаем всех доброжелательно, ждем вас в следующем году на новых сборах. И сделаем все для качественных тренировок и комфортного проживания в нашей республике», — сказала Татьяна Александровна, обращаясь к спортсменам. Заодно она поинтересовалась, есть ли замечания, пожелания. В ответ услышала: «Нет человека, который скажет «я сюда больше не приеду». «Это лучшая оценка», — призналась Татьяна Рябинина.

«Хотел бы поблагодарить Министерство спорта Чувашии и спортивные федерации за то, что создали все условия для хорошего тренировочного процесса. Мы обменялись опытом с вашими спортсменами, обогатились духовно, узнали вашу культуру, посетили ваши музеи. На вашей родине очень много великих и достойных людей — космонавты, олимпийские чемпионы. Было интересно узнать так много нового», — поделился своими впечатлениями член сборной команды ДНР по боксу Назарий Муратов.Сами спортсмены, кстати, перечислили имена боксеров, прославивших Чувашию своими триумфами на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. «Со спортом у вас все в порядке», — констатировали они.

Слишком большая нога

Некоторые из участников сбора в Чувашии именно у нас впервые в жизни встали на коньки — на льду «Чебоксары Арены». Баскетболисту Макару, правда, слегка не подфартило: для него не нашлось коньков подходящего размера. «У меня 50-й размер обуви, — удивил Макар корреспондента «Советской Чувашии». — Зато мне очень понравилось катание на лошади. И вообще мне здесь все нравится, процветающий город, в целом очень красиво».

ТАТЬЯНА РЯБИНИНА,

и.о. министра спорта Чувашии: «Мы рады, что Чувашия вошла в число регионов, на территории которых реализуется проект «Дети — наше будущее». Благодаря поддержке Главы Чувашии Олега Николаева в следующем году мы продолжим реализацию этого проекта и сможем принимать спортсменов и тренеров из Донецкой Народной Республики. Надеемся, что детям настолько у нас понравится, что они захотят остаться. Мы готовы принять их в училище олимпийского резерва, тем самым повысить уровень спортивного мастерства и в нашем регионе».

Экскурсии по городу оказались познавательными для всей делегации. А для тренера по баскетболу Спортивной школы по игровым видам спорта ДНР Владимира Маширы стал откровением тот факт, что Василий Чапаев — наш земляк. Чебоксары ему запомнятся своей аурой. «Больше всего впечатлил воздух. Хороший уютный городок — конечно, Волга свое дает. Он примерно, как Мариуполь, где я живу, но воздух здесь шикарнейший. Недалеко у вас есть леса, а я очень сильно люблю лес. Я очень люблю свой город, но и Чебоксары — очень хорошие. Нам всем очень понравилось», — сказал Владимир.

«Хотел бы поблагодарить министерство, которое нас сюда отправило, и министерство, которое нас здесь приняло. Очень хорошие условия. Слова «нет» на протяжении двух недель я не услышал, были решены все вопросы: и тренировочного процесса, и бытовые. Никаких недоразумений вообще», — добавил Машира. По словам тренера, за две недели пребывания в Чебоксарах его подо-печные проделали такой объем работы, на который в ДНР в нынешних условиях потребовалось бы два-три месяца.

«Познакомьте меня с мисс России!»

«Девочки у вас очень красивые», — обратил внимание один из участников сбора. «Да, у нас даже есть мисс России!» — сказала Рябинина. «О, познакомите, хотя бы контакт ее дайте. Я холост!» — заверил спортсмен.

…Чувствуется, приехав домой, ребята первым делом скажут родным: «На сегодня планов не стройте, мне есть что вам рассказать».

Тренировочный процесс для 16 баскетболистов был организован на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды, для 18 боксеров — в спорткомплексе «Динамо» и Спортивной школе имени В.С. Соколова, для 10 представителей настольного тенниса — в Спортивной школе олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени И. Солдатовой.