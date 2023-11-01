Пособия и детские выплаты поступят досрочно

Единый день выплаты детских пособий 3 декабря выпадает на воскресенье, поэтому Социальный фонд проведет досрочную выплату уже в пятницу, 1 декабря, отмечает Отделение СФР по Чувашии.

В первый день декабря будут перечислены:

единое пособие;

выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет;

ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет;

ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет;

иные ежемесячные пособия, переданные в Отделения СФР от органов социальной защиты.

5 декабря семьям перечислят ежемесячную выплату из средств маткапитала за ноябрь. А 8 декабря — ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам.

Обращаем внимание, что средства на счета могут поступать гражданам в течение дня.