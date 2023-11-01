Госсовет принял бюджет Чувашии

Доходы и расходы

Второе чтение по республиканскому бюджету на 2024-2026 годы состоялось. За время перерыва с момента первого чтения поправок в комитеты парламента не поступало. Цифры главного финансового документа республики устроили всех – и депутатов и общественность. Почти всех.

Пожалуй, именно этот законопроект стал «точкой кипения» в стане чувашских коммунистов. В первом чтении Алексей Шурчанов призвал коллег по партии поддержать бюджет, ибо он весьма сбалансирован и социально ориентирован. Или, говоря в риторике КПРФ, «учитывает интересы трудящихся».

Во вступительном слове Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов напомнил присутствующим о памятной дате: 23 года назад парламент принял Конституцию Чувашской Республики.

«Этому предшествовал кропотливый труд регионального парламента и правительства, учёных и широкой общественности, — подчеркнул он. — . Конституция обеспечила стабильность в обществе, стала прочным правовым фундаментом для социально-экономического развития Чувашии на длительную перспективу. Она является живым документом. Не так давно парламент Чувашии внес в нее поправки, продиктованные происходящими изменениями в обществе. Важно, чтобы Конституция была эффективно работающим инструментом, способствовала достижению стратегических целей, дальнейшему развитию региона и повышению качества жизни людей» .

Напомним основные параметры бюджета Чувашии. Значительный рост доходной части позволит увеличить расходы на «социалку» и на развитие региона в целом. Если кратко, то на «социальную политику» пойдут 18,1 млрд рублей. В здравоохранение направят 6,2 млрд. В образовательную сферу — 28,8 млрд. Однозначно будут повышены зарплаты работников бюджетной сферы. Хороши цифры и дорожного фонда — 7,8 млрд пойдут на приведение дорог в порядок и на строительство новых. Аграрную отрасль порадуют поддержкой в 3,2 млрд рублей.

Тем не менее, в стане коммунистов однозначной поддержки бюджета не получилось, и за время перерыва в сессии произошел настоящий раскол. О своем выходе из КПРФ заявил Григорий Данилов. И сразу стало интригой, куда «приземлится» известный своими компетенциями политтехнолога депутат. Слухи о посадке в кресло новочебоксарского градоначальника он не подтвердил, правда, в его комментарии прозвучало двусмысленное «по этому поводу решения пока не принимал».

Парламентарий Олег Дельман напомнил, что еще на стадии общественных слушаний поднимал вопрос о малом на его взгляд объеме средств, выделяемых на поддержку промышленности при приобретении оборудования, и попросил в будущем увеличить эту расходную часть бюджета. Руководство парламента взяло тезисы депутата-промышленника на заметку.

Впрочем, эту тему подняли еще на заседании комитета Госсовета накануне сессии. Первый вице-премьер – министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков тогда поделился своим мнением:

«Такую возможность не исключаю и призываю поработать в этой части с Минэкономразвития Чувашии. По обращению ведомства при первом уточнении республиканского бюджета объем предусмотренных бюджетных средств на данное направление может быть увеличен».

Свое замечание повторил и депутат из Новочебоксарска Сергей Семенов, лоббируя увеличение ассигнований на развитие города-спутника. Решение комитета по этой теме парламентарию обещали предоставить в письменном виде.

На выступление министра финансов Михаила Ноздрякова на этот раз выдели меньше времени, лишь 20 минут, что объяснимо. Необходимо было просто пройтись по основным параметрам принимаемого закона. Впрочем, на вопросы к министру после выступления сразу записалась целая очередь парламентариев. И Михаилу Ноздрякову, например, снова пришлось пройтись по параметрам сметы на содержание АНО «Институт территориального развития» и рассказать о работе Минстроя над качеством проектов по линии благоустройства детских площадок. Потом прозвучала депутатская тревога о проблемах с вывозом снега в столице республики и озабоченностью отсутствием в бюджете поддержки Чебоксар в этом вопросе.

Видимо, не разобравшись, а может, специально – на публику, один из коммунистов попросил средств в бюджете на программу «Дети войны». Ноздряков его поправил и напомнил, что средства на это обозначены, есть формы поддержки не денежного характера по разным направлениям – например, льготы по газицификации жилья. И призвал работать с отраслевыми министерствами, если появятся предложения по новым льготам – так, в формате «расширенного правительства» результаты будут достигнуты оперативнее.

Самая юная депутат Ксения Семенова обычно задавала вопрос о поддержке молодежи, на этот раз спросила о поддержке в ипотечном кредитовании. 621 миллион, на три программы поддержки ипотеки – ответил Ноздряков и назвал поддерживаемые категории. Молодые семьи среди них тоже были.

Прения длились долго. ЛДПР заявило о не поддержке законопроекта по политическим мотивам. Голосовали за бюджет постатейно 17 раз, два депутата стабильно нажимали «красную кнопку», голосуя против. Трое неизменно воздерживались, 38 отдавали свой голос в поддержку закона о бюджете Чувашии. Во втором чтении решение было принято с такой же раскладкой по голосованию.

Слова после голосования попросил депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков, он поблагодарил народных избранников за работу. Вновь рассказал о переговорах с коллегой по Госдуме Валерием Гартунгом: в Чувашии, скорее всего, появится производство современных роботов. Это поможет решить проблему нехватки кадров для предприятий. И напомнил о мастер-плане Чебоксарской агломерации — это следующий по важности документ, который необходимо принять в регионе.

Кроме того, в повестку дня II этапа очередной двадцать второй сессии Государственного Совета Чувашской Республики было включено десять дополнительных вопросов. Особый интерес вызывал проект закона, вводящий системное сопровождение выпускников детдомов и интернатов. Весьма полезная инициатива для интеграции таких детей во взрослую жизнь.

Каждого жителя Чувашии затронет проект регионального закона об обеспечении тишины и покоя граждан на территории республики.

Запоминаем, когда шуметь будет нельзя:

— с понедельника по пятницу включительно – с 23 часов до 7 часов;

— в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни – с 22 часов до 9 часов;

— ежедневно — с 13 до 15 часов.