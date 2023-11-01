Чувашского хлеба в супермаркетах хватает, а вот картошки пока маловато

Местной продукции на прилавках федеральных торговых сетей становится больше. Способствуют этому наращивание мощностей на предприятиях, господдержка производителей и торгово-закупочные сессии — считает вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Об увеличении доли местной продукции в крупных сетевых магазинах, расширении географии поставок наших товаров говорили на Дне поставщика, который прошел вчера в Чувашской государственной филармонии. На встречу собрались представители 34 предприятий пищевой промышленности республики и представители шести федеральных торговых сетей. Участие в дискуссии принял и Глава Чувашии Олег Николаев.

По словам Сергея Артамонова, сейчас на полках сетевых магазинов около 80% представленного объема хлебобулочных изделий, а также 50% молочной продукции — местные товары. А вот картофеля и других овощей пока маловато. И если крупные перерабатывающие предприятия еще могут пробиться в супермаркеты, то у среднего и малого бизнеса из-за жестких требований «сетей» шансов маловато. Помогут нашим производителям с решением вопросов логистики, хранения — словом, сопровождения всей цепочки «от поля до полки» — агрегаторы для поставок фермерских товаров. Один из них уже запущен в республике в тестовом режиме: реализовано 1,4 тонны фруктов и овощей на сумму 33 млн рублей, и есть возможности для дополнительного роста, сообщил Артамонов.