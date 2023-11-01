За заслуги — почетные грамоты и звания

Указом Главы Чувашии от 16 ноября Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Макарова Эльза Ивановна — главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля НДС № 2 Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике, Малов Сергей Владимирович — генеральный директор ООО «Родина», Ядринский муниципальный округ.

Этим же Указом присвоены почетные звания:

«Заслуженный механизатор Чувашской Республики» Лампасову Федору Александровичу — трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства ООО «Агрофирма «Корма», Батыревский муниципальный округ;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Чернову Олегу Григорьевичу — трактористу ООО «Агрофирма Таябинка», Красноармейский муниципальный округ;

«Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» Горбунову Евгению Геннадьевичу — директору ООО «Единая транспортная карта», г. Чебоксары, Игнатьеву Геннадию Васильевичу — капитану — сменному механику теплохода «Волгарь-30» АО «Чебоксарский речной порт»;

«Заслуженный связист Чувашской Республики» Чернову Юрию Вадимовичу — начальнику Отдела специальной документальной связи и защиты информации Администрации Главы Чувашской Республики;

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Гавриловой Людмиле Архиповне — штукатуру дочернего ООО «Канашстрой» АО «Специализированный застройщик «Строительный трест № 3», г. Канаш, Кирюшину Алексею Александровичу — директору дочернего ООО «Строительное управление № 8» АО «Строительный трест № 3», г. Шумерля.

«Заслуженный экономист Чувашской Республики» Ефремовой Надежде Николаевне — заместителю начальника отдела процессного взыскания задолженности Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике, Постниковой Любови Арнольдовне — заместителю руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике;

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» Григорьевой Эльвире Ивановне — главному специалисту-эксперту правового отдела №?1 Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике.