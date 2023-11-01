В Цивильске обновили дорогу

В рамках республиканской программы реализации инициативных проектов завершились работы по ремонту участка автодороги по улице Арцыбышева в Цивильске.

Проект реализован с привлечением средств республиканского, местного бюджета, а также внебюджетных источников. Муниципальный контракт был заключен с ООО «Гранит». Объем финансирования составил более 7 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета на дорогу выделено 4 млн, из местного — 3 млн, плюс около 370 тысяч рублей внебюджетных средств. Всего в текущем году в Цивильском округе реализуются 52 проекта на общую сумму 132,4 млн рублей.

КСТАТИ

Благоустройству общественных пространств жители деревень и райцентров помогают не только деньгами.

В этом году в Красных Четаях по программе инициативного бюджетирования обустроили местный парк — в нем появились новые дорожки, скамейки, фонари… Но красивый вид портили заросли нескошенной травы. И тогда красночетайцы, вооружившись бензокосилками, вилами и граблями, вышли на субботник и навели порядок на территории парка.