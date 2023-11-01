На работу — с чувашской вышивкой

В это воскресенье, 26 ноября, в Чувашии четвертый год подряд будет отмечаться День чувашской вышивки. Накануне праздника, в пятницу, Минкультуры Чувашии по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева приглашает всех желающих поучаствовать в республиканской акции «На работу с вышивкой».

В этот день любой желающий — от школьников до работников различных предприятий и организаций — может прийти на учебу, работу или публичное мероприятие в одежде с элементами чувашского орнамента или с каким-либо аксессуаром в чувашском стиле. А затем нужно разместить фотографию в соцсетях и на сайтах с хештэгами #деньчувашскойвышивки2023 и #наработусвышивкой.

Вдохновившись идей, жители республики, к слову, уже начали выкладывать фотографии в ярких образах. Вышивкой расшиты деловые костюмы и блузки, наряды для детей, а кто-то демонстрирует великолепные чувашские украшения. Многие с восхищением замечают, что и сегодня древние узоры смотрятся удивительно органично и живо.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Акция, уверен, получит живой отклик в сердце каждого из нас — представителя одной из 128 национальностей, проживающих в Чувашии. Так мы сберегаем нашу культуру, традиции, своим примером прививаем детям и молодежи наше бережное отношение к великому наследию предков».