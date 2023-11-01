В Чувашию поступила очередная крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции

Сейчас более 10 тысяч доз распределяются по медицинским организациям, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Основным штаммом коронавируса, который циркулирует по стране, остаются «омикрон» и его «дочки». Имеющиеся в регионе вакцины доказали свою эффективность при профилактике этого штамма, утверждают в министерстве.

«Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний, — напомнил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. — Особенно важно вакцинироваться тем, кто в группах риска — пациентам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет и работникам, чей род деятельности подразумевает общение с большим количеством людей».

Кстати

За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 выросла в России более чем на треть. Об этом журналистам сообщили в Федеральном оперативном штабе. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 38,4 процента.