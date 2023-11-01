Санитарная авиация в Чувашии чаще всего вылетает к пациентам с инфарктом

Бережем драгоценное время

65-летнего жителя Алатыря «скорая» доставила в районную больницу с подозрением на повторный инфаркт. После телемедицинской консультации с коллегами из столицы был вызван вертолет для транспортировки тяжелого пациента в Чебоксары. Мужчину передали медикам Регионального сосудистого центра РКБ. Двумя днями ранее экстренно доставили в Чебоксары по воздуху 70-летнего жителя Красночетайского округа с таким же диагнозом.

Как рассказал заместитель главного врача Республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Долгов, больше половины всех вылетов, совершенных с начала этого сезона, — за пациентами с острыми проблемами с сердцем. Самым возрастным пациентом, перевезенным на вертолете санавиации, стала женщина 85 лет с инфарктом миокарда.

Были и другие экстренные пациенты — с сочетанными травмами в результате ДТП (самому молодому — 18 лет), с термическим ожогом, с закупоркой легочной артерии кровяным сгустком.