За один день санитарная авиация помогла сохранить две жизни

Когда схватит сердце, времени в обрез. И тогда остается только увеличить скорость.

Жители Алатырского муниципального округа занедужили практически одновременно. У обоих случился сердечный приступ, хотя одному 73 года, а другому — всего лишь 43. Вертолет с красным крестом на борту доставил пациентов в Региональный сосудистый центр Республиканской клинической больницы с диагнозами «инфаркт миокарда». Здесь им провели коронарографию со стентированием пострадавших сосудов, чтобы восстановить кровоток. Такая высокотехнологичная помощь доступна жителям Чувашии благодаря современному ангиографу, закупленному в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Оба пациента сейчас в стабильном состоянии, переведены в кардиологическое отделение.

В этом году санитарная авиация совершила в республике более 30 вылетов. Она работает с 2020 года, за это время благодаря экстренной транспортировке были спасены 325 человек.

У сложных пациентов теперь больше шансов на жизнь — «скорая» умеет летать. Фото cap.ru