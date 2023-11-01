Big Data МТС предложила туристам встречать закаты у Мокринского моста и считать звезды под Ибресями

Цифровая экосистема МТС и Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова провели форсайт-сессию по практическому применению Big Data в туризме. Студенты генерировали идеи по развитию индустрии гостеприимства, анализируя массивы обезличенных агрегированных данных, и предложили сосредоточиться на сельском туризме и природных достопримечательностях Чувашии.

Участники форсайт-сессии получили задания по анализу турпотоков и выработке предложений по созданию и популяризации туристических площадок. Свои идеи выдвигали пять команд, собранных из студентов и магистрантов факультета информатики и вычислительной техники, а также разных профилей и специальностей экономического факультета. Предложения по привлечению туристов в республику варьировались от создания мистического маршрута по Чувашии до открытия дополнительных точек общепита и арт-пространств.

«Перед ребятами стояла действительно непростая задача – проанализировать туристические потоки и сделать прогноз развития туризма на территории Чувашии. Проекты каждой из команд получились интересными. Студенты – это всегда свежий взгляд и новые идеи», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

Одна из команд предложила устроить тур от железнодорожного хаба – города Канаша – к Мокринскому мосту для встречи заката, а для наблюдения за звездами – построить у Ибресь быстровозводимый глэмпинг. Команда-победитель при помощи цифровых инструментов аргументированно доказала жюри перспективность создания туристической этнодеревни в Заволжье. Для подтверждения своих идей студенты опирались на Big Data МТС. Эта технология использования агрегированных обезличенных данных позволяет анализировать турпотоки, прогнозировать точки притяжения путешественников, проверять гипотезы.

«С помощью больших данных можно составить цифровой портрет туриста, узнать, откуда в республику приезжают гости, какие места они посещают, чем интересуются, где останавливаются. Это помогает анализировать предпочтения путешественников и принимать взвешенные решения о необходимости развития туристической инфраструктуры региона. А в случае с форсайт-сессией – делать смелые прогнозы и предлагать не всегда очевидные варианты решения задачи, которые можно доказать только благодаря большим данным», — рассказала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

«Использование Big Data и инновационных технологий в учебном процессе способствует развитию цифровой экономики и подготовке специалистов, способных эффективно работать в современных условиях. Участие в таких форсайт-сессиях развивает навыки анализа данных у студентов, работы в команде и принятия решений. Сотрудничество с МТС является ярким примером успешного взаимодействия образования и бизнеса, который приносит пользу как студентам, так и региону в целом, так как идеи студентов будут прорабатываться специалистами, занимающимися концепцией развития туризма в республике», — отметил ректор Чувашского государственного университета Андрей Александров.