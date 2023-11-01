Дома в ДНР возвращаются к жизни

Строители Чувашии восстанавливают очередную многоэтажку в Жовтневом районе Мариуполя. На объекте уже отремонтирована кровля, заменены окна и система отопления. Сейчас демонтируют облицовочный кирпич, чтобы сделать фасад облегченной конструкции. Ремонтно-восстановительные работы идут в условиях эксплуатации здания — до начала боевых действий жилой дом 2014 года постройки планировался для проживания многодетных семей и на тот момент был заселен на 25 проц. Напомним, что при поддержке Чувашии в Мариуполе восстанавливаются десять многоквартирных домов. «В настоящее время два дома переданы городу, три дома готовы к сдаче, идет оформление документации, — уточнил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаил Коледа. — По оставшимся пяти домам: в одном идет замена системы электроснабжения, еще в одном выполняются работы по восстановлению конструктива, в трех домах — фасадные работы и отделка мест общего пользования».
Опубликовано: 21 ноября 2023 г.
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