В 2024 году в Чувашии реализуют шесть проектов благоустройства по программе развития села

Проекты прошли конкурсный отбор Минсельхоза России и получили федеральные средства поддержки на реализацию, сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. По программе отремонтируют пять дорог в Цивильском муниципальном округе: две — в деревне Табанары (улицы Молодежная и Центральная), а также в деревнях Орбаши (улица Ленина), Ситчараки (улица Шоссейная) и Вторые Вурманкасы. Помимо этого, по федеральной программе появится новая детская спортплощадка в селе Икково Чебоксарского округа.

Ирина Степанова