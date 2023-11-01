В 2024 году в Чувашии реализуют шесть проектов благоустройства по программе развития села

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Проекты прошли конкурсный отбор Минсельхоза России и получили федеральные средства поддержки на реализацию, сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. По программе отремонтируют пять дорог в Цивильском муниципальном округе: две — в деревне Табанары (улицы Молодежная и Центральная), а также в деревнях Орбаши (улица Ленина), Ситчараки (улица Шоссейная) и Вторые Вурманкасы. Помимо этого, по федеральной программе появится новая детская спортплощадка в селе Икково Чебоксарского округа.

Ирина Степанова


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