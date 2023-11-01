До конца года в Чебоксарах появятся десять современных модульных туалетных комплексов

Как сообщают в администрации города, шесть из них будут устанавливать в местах проведения крупных событий. А вот где расположатся еще четыре, решат чебоксарцы. На портале «Открытый город» сейчас идет голосование — где всего нужнее места общего пользования. Варианты, набравшие наибольшее число голосов, и станут точками размещения объектов. В списке — восемь локаций: под Московским мостом рядом с монументом Матери, в сквере у Национальной библиотеки, у спортивной зоны на Чебоксарском заливе, у сквера Чапаева, в студенческом сквере, у храма Рождества Христова, а также на площади Республики и в Речном порту. Необходимо выбрать четыре из них, можно предложить и свой вариант.