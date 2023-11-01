Купленное по соцконтракту имущество предлагают защитить от взыскания

Сейчас согласно действующему законодательству нельзя взыскать выплаты малоимущим гражданам, полученные ими в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, сообщают в Минтруда Чувашии. Однако в Гражданско-процессуальном кодексе указано, что не может быть взыскано имущество, необходимое для работы гражданина-должника, за исключением предметов стоимостью более 10 тысяч рублей. Из-за этого судебные приставы могут беспрепятственно изымать имущество малоимущих граждан, приобретенное ими за счет полученных в рамках соцконтрактов средств, если оно дороже 10 тысяч рублей.

Ситуация эта не совсем справедлива и надо ее изменить, полагают депутаты Государственной Думы. «У человека были долги, он взял социальный контракт для того, чтобы начать свое дело и как раз выйти из долговых обязательств. На средства социального контракта он купил оборудование для предпринимательской деятельности, но сразу же долги погасить не успел и в итоге оборудования может лишиться», — говорит председатель Комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Поэтому в Госдуме принят в первом чтении законопроект, который дополняет новым положением статью 446 Гражданско-процессуального кодекса, регулирующую имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

В частности, считают законодатели, необходимо запретить изымать имущество, которое приобретено за счет средств, предоставленных малоимущим гражданам в рамках оказания государственной соцпомощи, в том числе на основании социального контракта.