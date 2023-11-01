Более 3600 кг семян лесных растений заготовлено в Чувашии в этом году

Автор: Людмила ГригорьеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Больше всего среди них семян дуба черешчатого — аж 3475 кг. На втором месте семена сосны обыкновенной — 176,3 кг, дальше идут береза и липа — 6,5 и 6 кг соответственно. Работа эта, заметим, очень хлопотная: чтобы получить, например, килограмм семян сосны, надо собрать и высушить не одну тысячу шишек, а затем добыть из них и обработать посадочный материал.

Заготовленные семена будут использованы для посева на территории лесных питомников в осенний и весенний периоды, сообщают в Минприроды Чувашии. Все работы велись в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Опубликовано: 16 ноября 2023 г.


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