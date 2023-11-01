В Чувашии отремонтировали трассу «Никольское — Ядрин — Калинино»

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ядринском муниципальном округе отремонтировали трассу «Никольское — Ядрин — Калинино». протяженностью 10,4 км. Она обеспечивает сообщение между селом Малое Чурашево и поселком Старое Шуматово, сообщили в Минтрансе Чувашии. Дорожное полотно давно износилось и требовало незамедлительного ремонта. Строительно-монтажные работы (разборка существующей дорожной «одежды» и устройство нового основания, установка тротуаров, остановок, пешеходных и барьерных ограждений, дорожных знаков, искусственных неровностей и пешеходных переходов) завершились в ноябре. В настоящее время идет приемка дороги.
Опубликовано: 17 ноября 2023 г.
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