Прокурор Чувашии Эдуард Гиматов встретился с главными редакторами республиканских СМИ

Он не стал придерживаться классической и любимой рядом чиновников Чувашии схемы общения с журналистами: только по истечению 100 дней после приказа о назначении.

Во-первых, подобный подход сегодня, когда все так стремительно меняется, это большая роскошь. Во-вторых, дистанция между представителем власти и СМИ может превратиться за это время в пропасть, и герой может уже стать не интересным журналистам. И, в конце концов, у персоны за три месяца не появится навыков общения с медиа.

А тут не прошло и две недели после вступления в должность, как поступило приглашение главредам газет, радио и ТВ встретиться и «сверить часы» перед большой совместной работой.

Эдуард Гиматов сам выбрал формат беседы: не только отвечать на вопросы, но и самому интервьюировать. Например, он интересовался, много ли людей обращаются в СМИ с жалобами на работу прокуратуры, где можно посмотреть репортажи ведущих телеканалов в интернете, и как интервью с ним будет выходить в газетах на чувашском языке.

Прокурор Чувашии предупредил главредов, что появление в республике в последнее время крупных коррупционных дел не связано напрямую с его назначением. Хотя бы потому, что все они прорабатывались задолго до появления в регионе нового руководителя прокуратуры. Но это не означает, что будет какое-то послабление. Курс продолжится!

Эдуард Гиматов отметил положительный опыт работы чувашской прокуратуры по несовершеннолетним. Сам факт, что в ее структуре создан целый отдел по этому направлению, выделяет республику среди других регионов, считает он.

А вот состояние дорог, по мнению нового прокурора, оставляет желать лучшего — есть над чем работать. Сам Эдуард Рафикович — водитель со стажем, и хорошо отличает качественные дороги от плохих. Тем более, как выяснилось, он еще любит велосипедные прогулки.

Прокурор поддержал главных редакторов в их желании добиваться своевременных ответов на запросы журналистов, право на которые закреплены Законом о СМИ. «Если не реагируют представители органов власти на запросы и нарушают Закон, то сообщайте нам, разберемся», — улыбаясь предложил Эдуард Гиматов.

Он рассказал, что семья его поддерживает, она уже в Чебоксарах. И в столице Чувашии ему комфортно. Что касается возможного приглашения в Чувашию своих коллег из Тюмени, прокурор республики ясно дал понять: работать он собирается с командой, которая уже в республике существует.

Завершая встречу, Эдуард Гиматов предложил журналистам собрать свою команду, только спортивную, и присоединиться к их соревнованиям, которые пройдут в начале декабря.