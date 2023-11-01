Михаил Мишустин дал старт движению по М-12 в Чувашии

…Честно говоря, тогда, в самом начале, в это слабо верилось. Летом 2020 года в стране, «израненной ковидом», было сложно представить, что задача за 3 года построить трассу Москва — Казань реальна. А потом прозвучала новость еще громче — трассу М-12 продлят до Екатеринбурга. И это произойдет совсем скоро!

И поэтому, когда было объявлено, что М-12 дойдет до Дальнего Востока — уже никто не сомневался.

Первые участки новой трассы сдали уже в 2022-м году. В этом году жители Чувашии порадовались запуску движения по ней от Арзамаса. И вот настало время открытия М-12 и в нашей республике.

По Чувашии прошли 94 километра новой автомагистрали. Сейчас можно проехать по 81 километру автодороги по территории Чувашии и доехать до Иннополиса в Татарстане. Стоимость проезда от Шумерли до Канаша (точнее, от ближайших развязок) составит 362 рубля. До Иннополиса можно доехать на легковом автомобиле за 784 рубля.

Со временем на нашем отрезке появятся 4 многофункциональных зоны, помимо АЗС там будут станция техобслуживания и мотель, игровые площадки для детей, кафе, локации для выгула домашних животных. На трассе уже работают аварийные комиссары. Готовы к обеспечению безопасности и экипажи ДПС Чувашии — они уже отработали свои действия в случае различных нештатных ситуаций.

Чуть позже съезды и заезды трассы М-12 в Чувашии будут взяты на контроль системами видеофиксации ЦОБДД Минтранса Чувашии. А заездов на М-12 в Чувашии два — в Шумерлинском округе с трассы Чебоксары — Сурское и в Комсомольском с автодороги А-151. Кстати, уже есть предварительные расчеты по «скорости прибытия» — ориентировочное время в пути от города Шумерля до города Москва при расчетной скорости 130 км/час и протяженности маршрута 518 км составит 4 часа. Это очень круто для экономики нашего региона.

«Строительство дороги идет благодаря нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», — отметил на церемонии запуска движения Глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, новая магистраль увеличит объем налоговых и неналоговых отчислений в бюджет республики, создаст условия для привлечения инвестиций из внебюджетных источников и новые точки экономического притяжения.

Кстати, турпоток тоже явно вырастет, и тут важно самим не оплошать. Надо приводить в порядок наши зоны притяжения — Мокринский мост, древний дуб, святые места. И — проводить яркие промопроекты наших региональных «артефактов».

Строительство трассы стало серьезным испытанием. От плотного движения большегрузов с инертными материалами сильно пострадали дороги Чувашии. Самые проблемные из них уже восстановлены, и эта работа в рамках достигнутых договоренностей продолжается.

А еще в ходе возведения автотрассы было много интересных открытий. Еще до начала стройки сотрудники Института археологии Российской академии наук провели археологические работы в местах прохождения будущей трассы «Восток». В ходе раскопок в общей сложности на М-12 археологи обнаружили более 370 тысяч исторических находок.

…Декабрь наступит быстро, и к Новому году жители Чувашии получат два подарка. Мы сможем быстрее добираться и до Москвы, и до Казани. В следующем году мы чаще будем ездить на Урал благодаря открытию движения до Екатеринбурга. А незаметно пройдет время, и М-12 достигнет Тюмени. До встречи, Сибирь!

В тему

Михаил Мишустин поблагодарил дорожников «Автодора» за слаженную и плодотворную работу, позволившую запустить движение со значительным опережением сроков. Участок удалось подготовить к открытию на 8 месяцев раньше, отметил он. Глава Правительства также пожелал всем, кто будет ездить по новой дороге, безопасного и комфортного пути.