АЛЕКСАНДР НОВАК,

заместитель председателя Правительства России:

«С прошлого года программа социальной газификации стала бессрочной. Темпы ее реализации значительно выросли. Назову несколько цифр: на текущую дату принято 1 млн 87 тыс. заявок на газификацию, заключено 1 млн 37 тыс. договоров, что в процентном выражении составляет порядка 95% от числа принятых заявок. Это очень хороший показатель. Наблюдаем также рост исполненных договоров до границ участков — порядка 760 тыс. договоров, или 73% от заключенных договоров. Ориентируемся, что к концу года выйдем на цифру 1 млн. А регионами-лидерами по исполнению программы газификации стали Московская область, Чеченская и Чувашская республики, Республика Мордовия, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Владимирская, Волгоградская и Ростовская области».