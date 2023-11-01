В Чувашии состоялась сертификация тренеров, обучающих принципам бережливого производства

Специалисты Регионального центра компетенций при Фонде развития промышленности Чувашии продолжают повышать свою квалификацию. В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» состоялась сертификация тренеров «Фабрики процессов», обучающих принципам бережливого производства.

Сотрудники-тренеры Центра компетенций провели «Фабрику» для сотрудников «ЭЛАРЫ» и «АГРОМАША» и получили высокую оценку экспертов. Комиссия, в состав которой вошли представители Минпромэнерго Чувашии, Федерального и Регионального центров компетенций, оценила и методические материалы, и подготовленность тренеров.

Напомним, первый тренинг «Фабрики процессов» в Чувашии проведен в августе 2020 года. За прошедшее время принципам бережливого производства эксперты обучили более 820 сотрудников предприятий и организаций, в том числе 200 специалистов государственного сектора.