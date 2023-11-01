В Чувашии проходит онлайн-марафон финансовой грамотности «ФинЗОЖ Фест-2023»

Финансовые уроки для взрослых

Как научиться грамотно формировать сбережения, соблюдать баланс в семейном бюджете, воплощать свои финансовые цели? Ответы на эти и многие другие вопросы получают участники онлайн-марафона финансовой грамотности «ФинЗОЖ Фест-2023», проходящего в рамках осенних Всероссийских недель финансовой грамотности.

Как сообщает пресс-служба Минфина республики, в этом году ключевые темы марафона — финансовое планирование, вопросы ответственного кредитования и грамотный выбор инструментов на финансовом рынке. Участников «ФинЗОЖ Феста» ждут практические советы от популярных финансовых экспертов и блогеров, познавательные ребусы и полезные чек-листы.

«Недели финансовой грамотности, которые мы традиционно проводим осенью, направлены на широкую аудиторию, но особый акцент планируется сделать на взрослых, экономически активных граждан. Это, наверное, самая сложная целевая группа. Взрослые готовы вникать в финансовые вопросы только тогда, когда им это нужно. Чтобы мотивировать их повышать свой уровень знаний и принимать взвешенные финансовые решения, мы выбрали для нашего фестиваля наиболее актуальные и волнующие граждан финансовые темы», — отметил руководитель проекта НИФИ Минфина России «Мои финансы.рф» Михаил Сергейчик.