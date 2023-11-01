Глава Вурнарского округа ушел в отставку

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На этой неделе на внеочередном заседании Собрания депутатов Вурнарского муниципального округа была принята отставка главы муниципалитета Андрея Тихонова, который досрочно сложил полномочия по собственному желанию. «Решение это осознанное и взвешенное», — написал он в своем телеграм-канале.

На посту руководителя района, а затем округа Тихонов работал с октября 2020 года. Теперь полномочия временного исполняющего обязанности главы Вурнарского округа возложены на первого заместителя главы администрации — начальника управления по благоустройству и развитию территорий Сергея Петрова, сообщили в пресс-службе администрации Вурнарского муниципального округа.



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