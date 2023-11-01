АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Госдумы России:

«Детские пособия при досрочном выходе из декрета будут сохранены. Приняли в первом чтении соответствующий законопроект. Сейчас, по действующему закону, выходя на работу, родитель теряет право на пособие по уходу за ребенком. Но с новыми поправками права на выплату сохранятся. Соответствующий федеральный закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Также изменения коснутся Трудового кодекса. Это обеспечит сохранение права на пособие, если родитель вышел на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Средний размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в этом году — 17,8 тысячи рублей. Средства на ближайшую трехлетку уже предусмотрены в проекте федерального бюджета».