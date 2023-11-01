«Я увидела солнце!»

Движение — это жизнь. Его нам обеспечивает наше тело — прочная и одновременно гибкая структура из более чем двухсот костей и шестисот с лишним мышц, созданная природой. Но иногда и эта универсальная биомеханика дает сбой. И человек обращается к специалистам с надеждой вернуть подвижность.

В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах проводится около 11 тысяч операций в год. Более 80% пациентов — жители Поволжья, в том числе и Чувашии, остальные со всей страны — от Калининграда до Дальнего Востока, включая вновь присоединившиеся территории. Здесь ставят на ноги и годовалых крошек, и весьма пожилых людей.

«Более 70% всех хирургических вмешательств — это эндопротезирование суставов, от крупных тазобедренных до мелких, — рассказывает заместитель главного врача по организационно-методической работе Вера Андреева. — Редкие операции встречаются больше в детской практике, они связаны с врожденными аномалиями — деформация стопы, лишние пальчики». Но чаще всего в детском отделении, которым заведует врач-травматолог, кандидат медицинских наук, член Европейского сообщества детских ортопедов Айрат Сюндюков, проводят высокотехнологичные операции на позвоночнике.

Во время пандемии Федеральный центр был перепрофилирован в инфекционный госпиталь — за три месяца там пролечили около 300 человек. А сейчас медики сталкиваются с последствиями ковида. В числе его осложнений — разрушение суставов. Возрос поток молодых пациентов с такими проблемами. Самое грозное из них — асептический некроз. Это инфаркт костной ткани, объясняет Вера Эдуардовна, кровь не поступает к кости, и она умирает, разрушается. Остановить этот процесс непросто. Врач-ортопед Анатолий Михайлов разработал свою методику лечения — консервативную, без хирургического вторжения.

А еще в центре есть кабинет лечения боли. Медики совместно ищут точечные места блокад, чтобы убрать дискомфорт и облегчить состояние пациентов. По этой теме профильные специалисты даже на онлайн-конференции в Париже выступили — анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Алексей Елдырев и врач УЗИ-диагностики, отличник здравоохранения Родион Драндров, который стал в прошлом году заслуженным изобретателем Чувашии.

В центре работают увлеченные, преданные своему делу люди. Подбор кадров очень тщательный. В коллективе особенно внимательны к ординаторам — смотрят на отношение к работе, на ответственность и дисциплину. И, конечно же, на руки: в этом плане хирурги — как музыканты, это их главный инструмент. Лучшие остаются и вливаются в коллектив. С 2013 года на базе Федерального центра действует кафедра травматологии, ортопедии и экстренной медицины ЧГУ, руководит которой главный врач, доктор медицинских наук, профессор РАН Николай Николаев. За это время около 70 вчерашних студентов стали врачами-ортопедами.

Нет большей радости для доктора, чем видеть пациента, возвратившегося к нормальной жизни. Недавно здесь подняли на ноги 97-летнюю бабушку после перелома шейки бедра. Операцию удалось сделать в первые 48 часов, поскольку противопоказаний к ней не было. Помнят медики и женщину сорока с небольшим лет с болезнью Бехтерева. Она не ходила из-за разрушенных тазобедренных суставов — сидела в коляске, опустив голову на колени, поскольку спина уже не держала. Случай был очень сложный. Пришлось делать несколько операций, сначала на суставах, затем на позвоночнике. Из Федерального центра женщина ушла сама, на костылях, но с расправленной спиной и со словами: «Я снова увидела солнце!» Сейчас эта пациентка полностью социализирована, ухаживает за собой, работает и ощущает полноту бытия.

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