Врачи Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования спасают людей

Здесь помогают встать на ноги

«Благодарю всех медсестер и санитарок за доброту, внимание, терпение…», «Большое спасибо всему коллективу больницы за слаженную работу…», «Передаем низкий поклон и сердечную благодарность всем сотрудникам центра…», «Хочу выразить огромную благодарность всему персоналу отделения реабилитации…» Таких обращений в адрес работников ФЦТОЭ — тысячи.

И за каждым таким обращением — не только история отдельного пациента, но и история самой клиники. Журналисты «СЧ» встретились с главным врачом Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николем Николаевым. Посмотрели на центр его глазами и постарались понять, как медицинский центр заслужил такую высокую репутацию.

«Здесь все очень круто!..»

…Мы застали Николая Станиславовича за осмотром пациента в одной из палат. «Как самочувствие?», — спросил главврач. «Нормально, стабильно. Побаливает немного. Но я понимаю, конечно, это все операционный процесс», — ответил мужчина. После проведенной недавно операции на тазобедренном суставе он уже самостоятельно встает с кровати и делает первые шаги. Пока только внутри палаты. Но, как заверил главврач, можно уже делать смелые выходы и за пределы палаты.

Пациента зовут Дмитрий Казнов, приехал он из Пензенской области с диагнозом двусторонний деформирующий коксартроз тазобедренного сустава третьей степени. По словам Дмитрия, последние 13 лет болезнь мешала нормально жить — мучили постоянные боли, появилось чувство подавленности и раздражения. Часто приходилось менять работу, чтобы нагрузка на сустав была минимальной.

«Когда узнал про этот центр, то без всяких сомнений решил сюда обратиться. У нас про него многие знают, говорят только хорошее, — рассказал нам мужчина. — Недавно здесь оперировали мою знакомую. Теперь вот и я решился. Знаете, ни о чем не жалею! Для меня это счастье! Здесь отличный уход, хороший медперсонал. В общем, все очень круто!».

А еще Дмитрий сразу отметил превосходное медицинское оборудование клиники. Например, его, как работника технического профиля, сильно впечатлил здешний УЗИ-аппарат.

Через приемное отделение

Любое лечебное учреждение начинается с приемного отделения. И Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования не исключение. Если вы смотрели медицинские сериалы, то хорошо представляете, что каждый день через приемное отделение проходят десятки пациентов, и от того, насколько быстро и слаженно действуют его сотрудники, во многом зависит успех последующего оперативного лечения.

Нередко врачи проводят здесь консилиум по какому-нибудь сложному случаю. «Например, когда врач травматолог-ортопед не может самостоятельно принять решение и приглашает других специалистов, — пояснил Николаев. — И мы совместно обсуждаем, что еще необходимо для того, чтобы больного госпитализировать или как поменяется ход лечения во время госпитализации».

На протяжении последних семи-восьми лет в центре активно применяют такую практику, как операция в день госпитализации. Больной прибывает с утра, его обследуют и в этот же день оперируют. Как объяснил Николай Станиславович, чем меньше времени пациент проводит в больнице, тем меньше различных рисков, например, угрозы внутрибольничной инфекции. И конечно, в этом случае пациент быстрее оказывается дома, в привычной для него среде, восстанавливается в домашних условиях, где как говорится, и стены помогают. Это если не требуется более длительной реабилитации в стационарном режиме.

Движение — это жизнь!

Слоган «Движение — это жизнь!» — не просто девиз центра. В более глубоком смысле это движение вперед, история развития клиники. Первую операцию здесь провели 3 марта 2009 года. Прошло 14 лет, за это время в условиях санарной реабилитации было пролечено более ста тысяч пациентов. Немаленькое число!

«У нас почти 99 тысяч операций прошло с момента открытия центра. С учетом того, что мы в прошлом году ввели в работу новый реабилитационный корпус, открыли там отделение артроскопии и спортивной травмы, то на сегодня имеем возможность ежегодно оперировать более десяти тысяч пациентов. В этом году мы планируем, что будет прооперировано около 11 тысяч пациентов, а пролеченных будет и того больше», — сказал Николаев.

Как на космическом корабле

Если оглянуться назад, на тот период, когда центр только начал свою работу, то уже тогда он был оснащен самым современным медицинским оборудованием. И сегодня здесь самое передовое высокотехнологичное оборудование, позволяющее врачам проводить сложнейшие операции. Например, эндопротезирование суставов, артроскопия суставов, вертебрологические и нейрохирургические операции.

«У меня иногда возникает ощущение, когда я захожу в одну из операционных, что оказываюсь в некоем космическом корабле, в кабине управления, где все пространство заполнено техническими устройствами — приборами, аппаратами», — не скрывает своих эмоций Николай Станиславович.

Например, в распоряжении центра есть интраоперационный компьютерный томограф, который позволяет именно во время операции с высокой точностью проводить транспедикулярные винты для позвоночника. Вообще в вопросе технического оснащения здесь придерживаются простого и действенного подхода — «парк» медицинского оборудования должен пополняться ежегодно.

Кадры решают все

Передовое оборудование клиники впечатляет. Но главное, конечно, люди. В центре работают более 600 сотрудников, в числе которых — врачи различных специальностей. Среди них девять кандидатов и три доктора медицинских наук. Такими кадрами могла бы гордиться любая клиника. «Мне кажется, для любого главного врача его команда — самая лучшая, — говорит Николаев. — У нас действительно работают профессионалы, люди, у которых колоссальный опыт по своей специальности. Мы отбирали этих людей, когда еще только строили центр. Теперь мы одна большая семья».

Но для Николая Станиславовича важно и кто придет им на смену: «Мы трепетно и скрупулезно относимся к молодым врачам, молодым специалистам, прежде чем пригласить их к себе на работу. Мы на них смотрим во время ординатуры, как они себя ведут во время практики, как они себя зарекомендовали в операционной».

Николай Николаев, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования: «Молодые специалисты, которые планируют у нас работать, в первую очередь должны обладать трудолюбием и целеустремленностью. Хирургия, травматология, ортопедия — такие специальности, где невозможно стать профессионалом за один день. И помимо теоретических знаний важны различные мануальные навыки, а это все отрабатывается в операционных и других диагностических кабинетах. И проходит шесть-семь лет, прежде чем выпускник становится настоящим профессионалом. А иногда для уникальных сложных операций — больше десяти лет… Когда пациент приходит на костылях, а уходит без них с хорошим настроением, с позитивом, с уверенностью, что болезнь осталась позади, и жизнь продолжается без мучений и боли — для нас это самое главное».

На сегодняшний день 27 студентов медицинского факультета ЧГУ завершают свою доврачебную практику в стенах центра как помощники врача. Кто-то из этих студентов будет поступать сюда в ординатуру, специализируясь, в частности, на травматологии и ортопедии. Ординатуру на базе Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования открыли в 2014 году. И за эти годы здесь подготовили 68 практических врачей, которые работают не только в республике, но и по всей стране.

Интересно, что Николаев в этом вопросе смотрит куда глубже. Он считает, что к профессии врача нужно стремиться со школы. «Человек должен определиться с выбором, прежде чем попасть на медицинский факультет. Поэтому уже в старших классах должен быть сделан выбор будущей профессии. Мы не случайно сотрудничаем со многими школами Чебоксар и приглашаем старшеклассников на наши летние и зимние практики. В частности, у нас есть школы с профильными медицинскими классами. Ребята приходят к нам в течение года, изучают клинику, изучают различные предметы, в частности, общий уход. Некое представление о медицине у них возникает уже в школьные годы».

Такой подход позволит сократить число немотивированных студентов. Чтобы после шести лет обучения молодые люди не говорили, что это не их призвание. Понимание того, что именно медицина, система здравоохранения, врачевание — твое призвание и будущая профессия, должно формироваться в школьные годы.

Работа продолжается

Наш разговор с Николаем Станиславовичем мог продолжаться долго, однако он уже провел в этот день две операции, а после встречи с нами его ждала другая работа. Но мы не могли уйти, не узнав о планах центра на будущее.

«В перспективе мы видим себя ведущим научно-практическим учреждением по своей специальности в нашей стране, — поделился с нами Николаев. — В прошлом году построили реабилитационный центр. Сейчас видим, что есть большая потребность в сложных детских операциях, в детской ортопедии. Наша мечта построить отдельный детский корпус, где мы могли бы расширить и перечень оперативных вмешательств. Где была бы большая многофункциональная команда детских врачей. Где мы могли бы оказывать медицинскую помощь большому количеству детей. Это наши планы, и мы постараемся их реализовать».

Фото Валерия Панфилова