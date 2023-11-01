Сегодня в Чувашии стартует Всероссийский экологический диктант

С заботой о мире вокруг

В преддверии Года экологической культуры нелишне проверить свои знания о природе и охране окружающей среды. Сегодня в Чувашии, как и во всей стране, стартует Всероссийский экологический диктант.

Жители республики могут присоединиться к просветительскому проекту, который продлится до 26 ноября. В республике открыты площадки экодиктанта. В Чебоксарах это Национальная библиотека (10 ноября, начало в 14.00), Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» (17 ноября, 8.40), ЧГПУ имени И.Я. Яковлева (18 ноября, 9.00), Чувашский ГАУ (22 ноября, 11.00), Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека (24 ноября, 13.00). Даты в других муниципальных округах (Красноармейском и Цивильском) уточняются.

Участникам дается 45 минут, чтобы ответить на 25 вопросов, которые в этом году охватят природные нюансы и новых российских территорий — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Участвовать в экологическом диктанте можно также онлайн, предварительно зарегистрировавшись на портале экодиктант.рус. Подключиться к проекту смогут и дети с особенностями развития — для них приготовлен свой перечень вопросов, на которые они ответят вместе с родителями, сообщают в Минприроды Чувашии.