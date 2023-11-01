Компанию «Валдаям» составят «Метеоры»

Рейсы по Волге между Чувашией и Марий Эл намечается запустить в 2024 году. Об этом заявил ТАСС вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Как отмечается, нижегородская компания «Водолет» планирует открыть движение по маршруту Чебоксары — Юрино на «Метеорах». «Объемы речных перевозок растут, — сообщил министр. — На круизных линиях Чебоксары приняли в 2023 году 82 тысячи туристов против 71 тысячи в прошлом году. Плюс «Валдаи» дают нам рост — 18 тысяч человек было перевезено в прошлом году, в этом году — около 22 тысяч человек». Три судна данного класса, запущенные в минувшую навигацию, были переполнены. Краснов уверен, что это направление в 2024 году также будет перспективным. Запрос растет как со стороны туристов из Казани, так и со стороны туристов из Чебоксар.