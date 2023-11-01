Фермер-рыбовод из Алатырского округа готовится принимать туристов

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Фермер Евгений Кириллов завершает строительство каркасного дома со всеми удобствами для размещения туристов. Это лишь одно из направлений развития агротуризма в хозяйстве.

Вот уже восемь лет Евгений занимается рыбоводством, в том числе и осетровых пород. Не менее успешно идут у него и разведение крупного рогатого скота, овец, лошадей, молочное производство. Есть даже козья ферма и небольшая сыроварня. И вот теперь агротуризм… На участке фермера уже есть пара зимних теплых и три летних дома, русская баня. Имеется и конюшня.

В планах также строительство цеха для получения икры осетровых и молоди, строительство коптильни. Кириллов рассчитывает получить грант на развитие агротуризма. Как отмечал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, фермеры могут получить до 10 млн рублей на этот бизнес.

Опубликовано: 2 ноября 2023 г.


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