Два юных героя из Чувашии представлены к награждению медалью Совета Федерации «За проявленное мужество»

Об этом рассказал в телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. Один из них — второклассник чебоксарской школы № 56 Тимур Ильин — свою награду получил из рук Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Зимой 2020 года Тимур, которому на тот момент было всего шесть лет, спас своего друга, провалившегося под лед на пруду села Кукшум Вурнарского округа.

Сначала мальчик попытался вытащить товарища с помощью веток, а когда не получилось — схватил его руками и вытянул из ледяной воды. Всего спикер наградила 20 маленьких героев со всей России, которые выручили из беды людей в критической ситуации, и еще более 180 детей получат свои награды в регионах. Среди них и Станислав Андреев из села Шимкусы Янтиковского округа.

В этом году в его семье произошла страшная трагедия: в доме случился пожар, в котором, к сожалению, погибли его мама и братишка. Он успел вытащить из огня сестренку и, несмотря на то, что был ранен сам, пытался помочь остальным. Глава Чувашии от всего сердца поблагодарил отважных ребят за спасение жизней.