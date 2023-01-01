Аэропорт Чебоксар перешел на осенне-зимнее расписание

Чебоксарский аэропорт имени А.Г. Николаева с 29 октября начал работу по зимнему графику. Это традиционное изменение расписания в связи с переменой погодных условий.

«Погода вносит свои коррективы в условия подготовки взлетной полосы, работы спецтехники, подготовки воздушных судов», — объясняют в пресс-службе аэропорта.

Из-за перехода на зимний график перевозчики корректируют расписание полетов. Так, авиакомпания «Победа» завершила летную программу в Сочи из Чебоксар, но авиакомпания «Северный ветер» продолжит полеты на южный курорт по вторникам и пятницам. Также изменилось время вылета в Санкт-Петербург (в 20.45) и произошли незначительные корректировки в пределах 5-30 минут по московским рейсам.