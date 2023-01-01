«Народный фермер» начинает действовать

Состоялось первое собрание ассоциации «Народный фермер Чувашии», образованной в августе 2023 года. В нем участвовали около двух десятков представителей ассоциации в округах республики.

«Народный фермер Чувашии» объединит тех, кто готов выйти на новый уровень, сказал, открывая встречу, вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Собрание было установочным — каждый глава хозяйства рассказал, чем занимается, какие проекты реализованы с грантовой поддержкой, есть ли проблемы и какие намечаются перспективы.

Председатель ассоциации Леонид Кузнецов отметил, что в регионе связь между фермерами и Минсельхозом достаточно плотная, но ассоциация должна укрепить это взаимодействие. Количество фермеров растет, стоит задача — вовремя информировать их о мерах господдержки, опыте ее использования.

Глава Минсельхоза пообещал учитывать мнения представителей ассоциации в разработке нормативно-правовых актов по предоставлению субсидий малым формам хозяйствования, определении новых направлений обучения в «Школе фермера». Фермеров, в свою очередь, волновали вопросы грантовой поддержки, а особенно — кадров, сообщает пресс-служба Минсельхоза.