Новую дорогу в Альгешево откроют для пешеходов уже в этом году

Строительство дороги, которая соединит микрорайоны Южный и Альгешево, ведется с опережением графика. Готовность объекта на сегодня составляет 70%. Об этом сообщил врио министра транспорта Чувашии Максим Петров.

Основные работы планируется завершить в этом году. В частности, пешеходам в зимний период не придется пользоваться временной обходной дорогой — тротуары с освещением будут готовы до конца года. В следующем году подрядчику предстоит заасфальтировать проезжую часть и выполнить благоустройство.

По контракту срок сдачи дороги — апрель 2025 года. В связи с опережением работ Глава Чувашии Олег Николаев поручил пересмотреть график финансирования строительства объекта и рассмотреть возможность досрочной его сдачи в 2024 году.