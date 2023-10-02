Ходить к врачу, когда ничего не беспокоит? Да!

Это — диспансеризация

Многие серьезные заболевания могут длительное время развиваться без симптомов. Беспокоиться о своем здоровье раньше, чем вас начнет беспокоить болезнь, — это нормально и очень правильно!

В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи застрахованные в системе ОМС граждане могут пройти профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию.

Профилактический медицинский осмотр — это комплекс медицинских обследований, проводимых в целях раннего выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития.

Диспансеризация — это более широкий комплекс мероприятий. Она включает в себя профилактический медицинский осмотр, а также дополнительные методы обследования, которые проводятся для оценки состояния здоровья и осуществляются в отношении определенных групп населения.

Основные цели диспансеризации:

раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических болезней легких. То есть тех хронических неинфекционных заболеваний, которые чаще всего являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности;

выявление и коррекция основных факторов риска заболеваний: высокого артериального давления, повышенного уровня холестерина и глюкозы в крови, курения и пагубного потребления алкоголя, нерационального питания, низкой физической активности, избыточной массы тела, а также риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

Внимание Работающие граждане в возрасте с 18 до 39 лет могут взять выходной для проверки своего здоровья 1 раз в 3 года. По достижении 40 лет граждане для прохождения диспансеризации имеют право на один выходной день ежегодно.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление на имя работодателя. Возьмите день для себя и пройдите профилактическое мероприятие для проверки своего здоровья.

Работники предпенсионного возраста и работники, которые уже получают пенсию по старости или за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год также с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

Если застрахованный в системе ОМС гражданин хочет обследоваться ежегодно, но не достиг 40-летнего возраста, у него есть право на прохождение профилактического медицинского осмотра. Цель данного мероприятия такая же, как и у диспансеризации: выявить заболевания на ранней стадии и определить предрасположенность к каким-либо болезням. Хотя число исследований, в отличие от диспансеризации, и меньше, но они охватывают ключевые показатели состояния здоровья.

Кстати Диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр можно пройти бесплатно в своей прикрепленной медорганизации, взяв с собой на прием паспорт и полис ОМС (или выписку о полисе).

Если в течение последних 12 месяцев вы сдавали какие-либо анализы или проходили какие-либо обследования, входящие в объем диспансеризации, их результаты могут быть учтены при ее прохождении.

Напоминаем и о программе углубленной диспансеризации для граждан, переболевших COVID-19, которая действует с 1 июля 2021 года. Она не заменяет стандартную, а расширяет ее и включает дополнительные обследования. Программа направлена на выявление изменений в организме человека и предотвращение осложнений, которые могла вызвать коронавирусная инфекция.

При проведении углубленной диспансеризации особое внимание уделяется также и гражданам, которые не обращались за медицинской помощью более 2 лет. Кроме того, расширенное обследование могут провести по инициативе гражданина, в медицинской карте которого нет сведений о перенесенном коронавирусе. Для этого нужно подать письменное заявление в произвольной форме на имя руководителя прикрепленной медорганизации.

По результатам углубленной диспансеризации пациент может быть взят в установленном порядке на диспансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказывается соответствующее лечение и/или медицинская реабилитация.

О необходимости прохождения профилактических мероприятий граждан информирует страховая компания путем рассылки личных приглашений через SMS-сообщения, по телефонной связи, при обращении в офисы страховых компаний.

Диспансеризация должна стать толчком к здоровьесберегающему поведению, для лечения хронических заболеваний и профилактики осложнений. Сама по себе просто диспансеризация без дальнейших действий будет фиксацией сегодняшнего состояния здоровья. Она делается для того, чтобы последующие шаги человека обеспечили ему дополнительные годы жизни.

Позаботьтесь о своем здоровье — пройдите бесплатно профилактические мероприятия, чтобы убедиться, что показатели вашего здоровья в норме, и не пропустить первые и скрытые признаки серьезных заболеваний!

Ульяна Пчелкина, ТФОМС Чувашской Республики