Поддержка Чувашии помогает жителям Запорожья почувствовать уверенность в завтрашнем дне

Строим, учим и лечим

Несколько машин с гуманитарной помощью — продуктами, школьными принадлежностями, стройматериалами… Отремонтированная школа и восемь восстановленных котельных, благодаря которым в школах, садиках, клубах и зимой будет тепло. Об этих и многих других аспектах шефской помощи Бердянскому району шла речь на встрече Главы Чувашии Олега Николаева с представителями команды нашей республики Сергеем Муравьевым и Анатолием Алексеевым. Именно они координировали работу по организации помощи жителям и развитию инфраструктуры подшефного района.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, Олег Николаев поблагодарил коллег за работу на новой территории, в том числе — за консультирование органов власти Бердянского района в сложный переходный период. «Наставничество важно для того, чтобы быстро определить направления, по которым необходимо двигаться, — отметил он. — От этого зависит, насколько быстро наладится жизнь в подшефном районе».

По словам Олега Николаева, работа велась во многих направлениях. Приводились в соответствие с современными стандартами коммунальная инфраструктура, социальная и культурная сферы. Оказывалась поддержка сфере образования: руководители учебных заведений Бердянского района перенимали в республике опыт организации образовательных процессов, а сами школы были обеспечены и новой мебелью, и учебно-методическими материалами. А в летние каникулы в лагерях Чувашии отдохнули более 200 детей из Бердянского района.

Работали в подшефном районе и врачи — порядка двух тысяч человек получили квалифицированную медицинскую помощь от выездной бригады, в состав которой вошли терапевт, хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог и педиатр. Не раз выезжали в новый российский регион с концертами и чувашские артисты. «Это очень важно для того, чтобы люди не просто получили поддержку, но и осознали то, что жизнь действительно меняется к лучшему, обрели уверенность в завтрашнем дне вместе с нами, с Россией», — подчеркнул Глава Чувашии.

Кстати

С сентября в торговые точки Бердянского района поставляется продукция из нашей республики — мясные консервы, макароны, кондитерские изделия, напитки продаются в местных магазинах под вывеской «Произведено в Чувашии». «А наша республика, в свою очередь, готова принять продукцию из Запорожской области, — отметил Олег Николаев. — Это будет развивать экономику обоих регионов».