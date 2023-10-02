Праздник национальных видов единоборств стартовал

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Все 25 государств были представлены на параде стран-участниц. Фото Максима Васильева

«Все организовано на высшем уровне…»

…За несколько минут до начала церемонии открытия организаторы праздника единоборств вносили последние штрихи и исправляли недочеты. И вот полная боевая готовность — три, два, один, начали! В стартовый день I Всемирных игр национальных видов единоборств на стадионе «Чебоксары Арена» состоялась торжественная церемония открытия международного турнира. Однако яркими и зажигательными художественными номерами дело не ограничилось. Сразу после окончания культурной программы и выступления почетных гостей публика насладилась зрелищными поединками спортсменов из разных видов боевых искусств. Глаза у зрителей разбегались. Ведь бои и схватки проходили сразу на нескольких площадках одновременно.
С нетерпением любители спорта Чувашии ожидали старта мировых соревнований. Людской ажиотаж у входа на стадион перед стартом вечерней сессии первого дня турнира говорил сам за себя. Зрители практически под завязку заполнили трибуны «Чебоксары Арены», чтобы прочувствовать атмосферу крутого спортивного праздника.

Во время церемонии открытия Глава Чувашии Олег Николаев зачитал приветствие Президента России Владимира Путина участникам Всемирных игр. Фото Максима Васильева

И вот церемония открытия. Гаснет свет, на экране сцены появляется первый видеоряд, посвященный Всемирным играм. Во время парада участвующих стран большинство зрителей на трибунах взяли смартфоны в руки, в унисон включили фонарики в знак торжественности момента. Очень красивая сцена…
«Каждый народ имеет свою культуру, язык, традиции, а еще и национальные виды единоборств. Сегодня впервые на одной площадке мы увидим, с одной стороны, их разнообразие, а с другой — сходство. Представители команд смогут попробовать себя в схожих видах единоборств и отточить свои навыки, — подчеркнул на церемонии открытия Глава Чувашии Олег Николаев. — Уверен, из Чувашии все делегации уедут с положительными эмоциями, опытом и желанием дальше совместно продолжать этот путь. Спорт нас объединяет, делает сильнее. Это дает нам возможность уверенно двигаться вперед к намеченным целям».

Церемония открытия Всемирных игр продемонстрировала культурное многообразие нашей страны — на одной сцене выступили и артисты чувашского ансамбля песни и танца, и казачий коллектив с шашками и мечами. Фото Максима Васильева

«Мы все с вами очень разные — живем в разных странах. У нас разные культура и традиции, уходящие корнями в глубь веков. И вот здесь, в Чебоксарах, они воссоединяются. Мы обогащаем друг друга, — сказал председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку и председатель регионального отделения РСБИ Анатолий Аксаков. — Чувашия показывает всем пример, как двигаться вперед. Будем бороться за то, чтобы и II Всемирные игры национальных видов единоборств прошли в Чувашии».
Сразу после окончания торжественной церемонии Глава Чувашии Олег Николаев объявил об официальном старте I Всемирных игр национальных видов единоборств. И борьба за награды стартовала.

Даниил Соловьев, участник титульного боя за звание чемпиона мира по шахбоксу:
«Я очень рад приехать в Чувашию. Событие грандиозное — не ожидал, что Всемирные игры будут проходить так зрелищно. Моя подготовка к поединку идет полным ходом. Для хорошего выступления очень важно нейтрализовать свои слабые стороны. Сейчас у меня просадка по шахматам — активнее работаю за шахматной доской. Читаю книги известных гроссмейстеров. Я знаю соперника — парень очень опытный. Конечно, волнение немного присутствует, но главное — подготовиться. Ведь как за шахматной доской, так и в ринге, исход может решить любая деталь».

Одними из первых в бой вступили представители национальной киргизской дисциплины «кыргыш курош». Характерно, что по итогам первого дня в сражениях среди сильной половины атлеты из солнечного государства Центральной Азии не отдали пальму первенства ни в одной из задействованных весовых категориях. Все-таки родной вид.
Зачинателем побед сборной Киргизии в этот вечер выступил 27-летний Кадырбек Уулу Урмат, который в ярком стиле выиграл схватку у россиянина Федора Харлампиева. Проходы, броски, приемы на любой вкус. Правда, без микротравм не обошлось — у спортсмена была разбита губа. Однако радость от победы на I Всемирных играх национальных видов единоборств перевесила все невзгоды. «Все организовано на высшем уровне — впечатления отличные. Очень сильные соперники боролись против меня, отдаю им должное. Я выиграл первую золотую медаль международных соревнований! — поделился впечатлениями Кадырбек Уулу Урмат. — В «кыргыш курош» физическая сила огромную роль играет, гибкость, выносливость. Это мой первый зарубежный выезд в карьере, надолго запомню соревнования в Чебоксарах».
Также Кадырбек Уулу Урмат стал серебряным призером в дисциплине «хапсагай» в весе до 57 кг. А вот в весовой категории до 65 кг выступал представитель Чувашии Валерий Кузнецов. Добраться до пьедестала почета ему не удалось. При этом участие в «хапсагай» полезно для Валерия со всех точек зрения.
«Моя основная дисциплина — вольная борьба. Однако «хапсагай» — это одна из важных составляющих тренировочного процесса. Я конечно не на 100% готов к Всемирным играм единоборств, но за счет характера стараюсь добиться максимального результата. Я не ожидал, что будет так много зрителей на трибунах, даже дух перехватывало. Сейчас мои родные, болельщики поддерживают меня, — сказал Валерий Кузнецов. — Я получаю огромное удовольствие от масштабных соревнований, подпитываюсь энергией трибун».

 

 

Опубликовано: 5 октября 2023 г.


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