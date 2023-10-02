Праздник национальных видов единоборств стартовал

«Все организовано на высшем уровне…»

…За несколько минут до начала церемонии открытия организаторы праздника единоборств вносили последние штрихи и исправляли недочеты. И вот полная боевая готовность — три, два, один, начали! В стартовый день I Всемирных игр национальных видов единоборств на стадионе «Чебоксары Арена» состоялась торжественная церемония открытия международного турнира. Однако яркими и зажигательными художественными номерами дело не ограничилось. Сразу после окончания культурной программы и выступления почетных гостей публика насладилась зрелищными поединками спортсменов из разных видов боевых искусств. Глаза у зрителей разбегались. Ведь бои и схватки проходили сразу на нескольких площадках одновременно.

С нетерпением любители спорта Чувашии ожидали старта мировых соревнований. Людской ажиотаж у входа на стадион перед стартом вечерней сессии первого дня турнира говорил сам за себя. Зрители практически под завязку заполнили трибуны «Чебоксары Арены», чтобы прочувствовать атмосферу крутого спортивного праздника.

И вот церемония открытия. Гаснет свет, на экране сцены появляется первый видеоряд, посвященный Всемирным играм. Во время парада участвующих стран большинство зрителей на трибунах взяли смартфоны в руки, в унисон включили фонарики в знак торжественности момента. Очень красивая сцена…

«Каждый народ имеет свою культуру, язык, традиции, а еще и национальные виды единоборств. Сегодня впервые на одной площадке мы увидим, с одной стороны, их разнообразие, а с другой — сходство. Представители команд смогут попробовать себя в схожих видах единоборств и отточить свои навыки, — подчеркнул на церемонии открытия Глава Чувашии Олег Николаев. — Уверен, из Чувашии все делегации уедут с положительными эмоциями, опытом и желанием дальше совместно продолжать этот путь. Спорт нас объединяет, делает сильнее. Это дает нам возможность уверенно двигаться вперед к намеченным целям».

«Мы все с вами очень разные — живем в разных странах. У нас разные культура и традиции, уходящие корнями в глубь веков. И вот здесь, в Чебоксарах, они воссоединяются. Мы обогащаем друг друга, — сказал председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку и председатель регионального отделения РСБИ Анатолий Аксаков. — Чувашия показывает всем пример, как двигаться вперед. Будем бороться за то, чтобы и II Всемирные игры национальных видов единоборств прошли в Чувашии».

Сразу после окончания торжественной церемонии Глава Чувашии Олег Николаев объявил об официальном старте I Всемирных игр национальных видов единоборств. И борьба за награды стартовала.

Даниил Соловьев, участник титульного боя за звание чемпиона мира по шахбоксу: «Я очень рад приехать в Чувашию. Событие грандиозное — не ожидал, что Всемирные игры будут проходить так зрелищно. Моя подготовка к поединку идет полным ходом. Для хорошего выступления очень важно нейтрализовать свои слабые стороны. Сейчас у меня просадка по шахматам — активнее работаю за шахматной доской. Читаю книги известных гроссмейстеров. Я знаю соперника — парень очень опытный. Конечно, волнение немного присутствует, но главное — подготовиться. Ведь как за шахматной доской, так и в ринге, исход может решить любая деталь».

Одними из первых в бой вступили представители национальной киргизской дисциплины «кыргыш курош». Характерно, что по итогам первого дня в сражениях среди сильной половины атлеты из солнечного государства Центральной Азии не отдали пальму первенства ни в одной из задействованных весовых категориях. Все-таки родной вид.

Зачинателем побед сборной Киргизии в этот вечер выступил 27-летний Кадырбек Уулу Урмат, который в ярком стиле выиграл схватку у россиянина Федора Харлампиева. Проходы, броски, приемы на любой вкус. Правда, без микротравм не обошлось — у спортсмена была разбита губа. Однако радость от победы на I Всемирных играх национальных видов единоборств перевесила все невзгоды. «Все организовано на высшем уровне — впечатления отличные. Очень сильные соперники боролись против меня, отдаю им должное. Я выиграл первую золотую медаль международных соревнований! — поделился впечатлениями Кадырбек Уулу Урмат. — В «кыргыш курош» физическая сила огромную роль играет, гибкость, выносливость. Это мой первый зарубежный выезд в карьере, надолго запомню соревнования в Чебоксарах».

Также Кадырбек Уулу Урмат стал серебряным призером в дисциплине «хапсагай» в весе до 57 кг. А вот в весовой категории до 65 кг выступал представитель Чувашии Валерий Кузнецов. Добраться до пьедестала почета ему не удалось. При этом участие в «хапсагай» полезно для Валерия со всех точек зрения.

«Моя основная дисциплина — вольная борьба. Однако «хапсагай» — это одна из важных составляющих тренировочного процесса. Я конечно не на 100% готов к Всемирным играм единоборств, но за счет характера стараюсь добиться максимального результата. Я не ожидал, что будет так много зрителей на трибунах, даже дух перехватывало. Сейчас мои родные, болельщики поддерживают меня, — сказал Валерий Кузнецов. — Я получаю огромное удовольствие от масштабных соревнований, подпитываюсь энергией трибун».