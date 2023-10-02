В Чебоксарах прошла стратегическая сессия по туризму с прицелом на перспективу

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В каждом регионе страны — свои достопримечательности, и Чувашии тоже есть чем привлечь гостей.

Участников встречи поприветствовал вице-премьер — руководитель Минэкономразвития республики Дмитрий Краснов. Плодотворной работы пожелала депутат Госдумы РФ Алла Салаева. На сессии обсудили вопросы привлечения средств федерального бюджета в туристическую отрасль Чувашии, в том числе в рамках существующих госпрограмм. Наработки по стратегии развития туризма в Чувашии до 2035 года представили специалисты Российского госуниверситета туризма и сервиса. В республике выделено пять приоритетных территорий. Свои дополнения в перечень интересных мест и достопримечательностей внесли представители муниципалитетов. Документ предполагается конкретизировать к декабрю. Подробности — в следующих номерах «СЧ».



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