Шойгу доложили о Военном учебном центре ЧГУ

На заседании коллегии Министерства обороны России был презентован готовящийся к открытию Военный учебный центр ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Ректор университета Андрей Александров доложил о ходе реализации проекта министру обороны Сергею Шойгу. Для создания ВУЦ на базе университета был выделен отдельный учебный корпус, в нем уже завершен капитальный ремонт, сообщил в частности он.

Возродить военную подготовку в университете было решено после подписанного в конце прошлого года распоряжения правительства России об увеличении количества военных учебных центров при вузах, сообщают в пресс-службе ЧГУ. Идею создания центра всецело поддержал Глава Чувашии Олег Николаев. Немалый опыт в организации военной подготовки студентов у вуза есть — с момента создания университета и до 2008 года здесь успешно работала военная кафедра, основанная еще на базе Волжского филиала Московского энергетического института.

После обучения в ВУЦ (так с 2019 года называются военные кафедры при вузах) выпускник получает воинское звание, которое соответствует освоенной программе военной подготовки, и зачисляется в запас. Остальные студенты после окончания университета обязаны пройти военную службу по призыву или альтернативную гражданскую службу. Обучение в военном учебном центре не является обязательным — это личный выбор и решение каждого студента.

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Количество военных учебных центров при российских вузах, в которых студенты проходят военную службу, будет увеличено до 128. Об этом сообщил в конце сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу. «В прошлом году приступили к работе 16 новых военно-учебных подразделений, — отметил он. — В наших планах открыть еще восемь центров. В итоге они будут представлены в 75 регионах нашей страны, а их общая численность достигнет 128». В число восьми новых ВУЦ вошел и центр в ЧГУ имени И.Н. Ульянова.