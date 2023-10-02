Проверьте свою цифровую грамотность

В минувшую пятницу по всей стране стартовал «Цифровой диктант». Это самая крупная в России акция по проверке цифровой грамотности, которая проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Она позволяет и взрослым, и детям оценить свой уровень в области цифровых технологий, исправить ошибки и разработать стратегию для развития недостающих знаний и умений.

К «Цифровому диктанту» присоединились и сотрудники Центра цифровой трансформации Чувашии. Как рассказывают в организации, тестирование включало 4 смысловых блока. В первом, «Основы цифрового потребления», проверялись знания различных устройств, базовых программ и приложений. Во втором, «Цифровые компетенции», — работа с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами. Раздел «Цифровая безопасность» посвящен защите персональных данных и устройств, а четвертый, дополнительный блок — новым технологиям. В частности, искусственному интеллекту и умным голосовым помощникам.

«Повышение цифровой грамотности — важная задача для всех регионов страны, — считает директор Центра цифровой трансформации Чувашии Дмитрий Харитонов. — Эти знания имеют огромное значение для каждого человека в современном мире, где цифровые технологии играют все более важную роль. «Цифровой диктант» — это не только проверка знаний и умений человека, но и возможность обнаружить пробелы в цифровой грамотности и исправить их. В тесте есть вопросы на темы искусственного интеллекта, импортозамещения. В Чувашии как раз началась работа по внедрению ИИ (искусственного интеллекта. — Прим. ред.) в различные сферы государственной деятельности».

В акции можно принять участие до 15 октября. Все, кто увлекается развитием своих цифровых навыков и компетенций, на сайте «Цифрового диктанта» digitaldictation.ru могут найти полезные материалы в разделе «Библиотека знаний». Там собрано все самое актуальное: от базового пользования браузером и текстовыми редакторами до создания собственного сайта с помощью онлайн-конструктора.