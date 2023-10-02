В Минтрансе опровергли информацию о передаче контракта по ремонту Лапсарского проезда на субподряд

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Минтранс Чувашии опровергает правдивость информации интернет-публикаций о реконструкции Лапсарского проезда, распространяемых в интернете 

Представители ведомства уточнили, что подрядная организация ООО «Дорстар» не передавала контракт на капитальный ремонт Лапсарского проезда фирме «Ярд» для выполнения субподряда. В настоящее время этот контракт находится на стадии проектирования, и только в конце октября — начале ноября его проектно-сметную документацию направят в АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики». Поскольку госэкспертиза еще не проведена, то и строительно-монтажные работы на объекте невозможно начать. Значит, информация о субподряде и выделении финансирования является недостоверной, сообщает «Чувашинформ».

При этом ООО «Дорстар» планирует самостоятельно выполнить дорожные работы по контракту в полном объеме, отмечено в пресс-релизе Минтранса Чувашии.



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