В Минтрансе опровергли информацию о передаче контракта по ремонту Лапсарского проезда на субподряд

Минтранс Чувашии опровергает правдивость информации интернет-публикаций о реконструкции Лапсарского проезда, распространяемых в интернете

Представители ведомства уточнили, что подрядная организация ООО «Дорстар» не передавала контракт на капитальный ремонт Лапсарского проезда фирме «Ярд» для выполнения субподряда. В настоящее время этот контракт находится на стадии проектирования, и только в конце октября — начале ноября его проектно-сметную документацию направят в АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики». Поскольку госэкспертиза еще не проведена, то и строительно-монтажные работы на объекте невозможно начать. Значит, информация о субподряде и выделении финансирования является недостоверной, сообщает «Чувашинформ».

При этом ООО «Дорстар» планирует самостоятельно выполнить дорожные работы по контракту в полном объеме, отмечено в пресс-релизе Минтранса Чувашии.