Жители Чувашии смогут предъявлять цифровое удостоверение вместо бумажного паспорта

Если паспорта с собой нет

В скором времени жители Чувашии, наряду с другими гражданами страны, смогут предъявлять цифровое удостоверение с «Госуслуг» вместо бумажного паспорта. Как сообщили в ЦУР Чувашии, такая норма содержится в Указе Президента РФ Владимира Путина о цифровом паспорте, подписанном 18 сентября.

Так называемый цифровой паспорт — это удостоверение личности в электронном виде, которое можно предъявлять через мобильное приложение «Госуслуги». Оно содержит данные паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН, может хранить электронную подпись и даже биометрические данные.

«Установить, что представление гражданами РФ сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, либо иных документах, выданных государственными органами РФ, в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы ЕПГУ, приравнивается в случаях, определенных Правительством РФ по согласованию с ФСБ, к предъявлению указанных документов», — говорится в указе.

Таким образом, пользователи «Госуслуг» смогут предъявить цифровой паспорт вместо бумажных документов — удостоверений, свидетельств и даже паспорта. В каких именно случаях это можно делать, в документе не уточняется. Известно, что перечень ситуаций определит Правительство России по согласованию с ФСБ в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона. В некоторых СМИ со ссылкой на Минцифры России сообщается, что предъявлять такой документ можно будет в простых жизненных ситуациях. Например, для подтверждения возраста при покупках в магазине или для получения госуслуг в МФЦ.

Как отмечают в Минцифры России, использование приложения — исключительно добровольное. А существующие бумажные документы сохранят свой статус. Их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений.

Кстати

В этом году через платформу и приложение «Госуслуги. Решаем вместе» специалисты ЦУР Чувашии зафиксировали более 17 тысяч сообщений. В ТОП тем вошли вопросы здравоохранения, уборка и ремонт дорог и дворовых территорий, вопросы ЖКХ и благоустройство общественных пространств.