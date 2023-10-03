Сказочник из полка связи

Если честно, на это исследование я вышел почти случайно. Встретились на крыльце Дома печати с товарищем и другом со студенческой скамьи, ныне редактором литературного журнала «Таван Атал» (Родная Волга) Арсением Тарасовым. В разговоре он упомянул, что когда-то обращался к драматургу Льву Устинову с просьбой разрешить перевод его пьесы на чувашский язык для последующей постановки на сцене Чувашского театра юного зрителя. И Лев Ефимович в ответном письме тепло отозвался о Чебоксарах, вроде как лечился здесь в войну.

Не раненый, а курсант?

Мне пришлось перебрать все свои записи, пока я не нашел небольшую зацепку. Версия о лечении Льва Устинова или Гольдштейна (под такой фамилией он находился в Чебоксарах с конца декабря 1941 года) в эвакогоспиталях или больницах нашего города пока не нашла подтверждения, а съездить в Санкт-Петербург в филиал Центрального архива Министерства обороны РФ, чтобы покопаться в картотеке ранбольных 1941-1942 годов, пока не получается.

Зато удача мне улыбнулась при повторном рассмотрении списков курсантов 1-го запасного полка связи Московского военного округа. Мне об этом полке уже приходилось писать несколько лет назад, в середине июля 2016 г. Выезжал я тогда для исследования документов и в Подольск, где размещается Центральный архив Министерства обороны РФ. В списке команды допризывников из 50 человек, призванных военными комиссариатами г. Москвы и направленных в распоряжение 1 полка связи в г. Чебоксары, под номером 46 обнаружился Гольдштейн Л.Е., 1923 г.р., имеющий, в отличие от многих, среднее образование. Он был призван Ростокинским РВК, сейчас это муниципальный округ Ростокино на северо-востоке столицы.

Полк разместился на улице Волгостроя на западной окраине Чебоксар в 2-3-этажном здании фельдшерско-акушерской школы (здесь нет путаницы — этажность здания с южной и северной стороны действительно разнится) и работал с осени 1941 по апрель 1942 года. В настоящее время в этом здании размещается корпус «А» Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Можем предположить, что до апреля Лев Устинов завершил программу обучения и был направлен на фронт в действующую армию.

Лев Гольдштейн проходил службу в двух частях: в 107-й стрелковой дивизии и 130-м отдельном полку связи. Пока не удалось выяснить, в какой последовательности воевал в них младший лейтенант Гольдштейн. Как пока неизвестно и за что именно получил Лев Ефимович медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды.

Земляки-однополчане

Вместе с Львом Гольдштейном в 130-м отдельном полку связи воевали и наши земляки. Наверняка с кем-то из них он был знаком. Назовем некоторых наших земляков, отличившихся в ходе службы в 130 опс.

Например, коннопосыльный красноармеец Иванов Николай Иванович, 1923 г.р., приказом командира 130-го отдельного Винницкого полка связи от 28 марта 1944 года был награжден медалью «За отвагу» за то, что 18.03.44 г. у м. Липовец получил из оперативного отдела штаба задание установить дислокацию одного соединения и вручить его командиру боевой приказ и, несмотря на ожесточенную бомбардировку противником, выполнил его в срок, чем обеспечил командующего армией бесперебойным управлением войсками.

Призванный Чебоксарским горвоенкоматом Ревик Ашотович Абрамьян в период наступательных боев 38-й армии в с. Едличе за 45 минут развернул аппарат Бодо и дежурил на нем непрерывно в течение 23 часов, а когда прервалась связь штаба армии с верхом, лично вышел на линию и в течение 15 минут исправил повреждение, обеспечив нормальную связь верха с подчиненными. 1.03.45 г. Приказом по 38 армии награжден орденом Красной Звезды.

В этот же полк 2.10.1943 г. после окончания Московской школы радиоспециалистов прибыл и сержант Николай Илларионович Илларионов, 1925 г.р., уроженец д. Аранчеево Яльчикского района. Он служил в 947-м отдельном батальоне связи.

Старший радиотелеграфист полка старшина Алексей Николаевич Сахаров, 1920 г.р., 20.01.45 г. при потере связи с подвижной группой и 67-м стрелковым корпусом обходным путем передал приказ командующего и три особо важные шифровки, за что был награжден орденом Красной Звезды.

Орденом Славы III степени был награжден и красноармеец Михайлов Иван Михайлович из д. Аниш-Ахпердино Канашского района, но уже после перехода из 130 опс в 332-й стрелковый Самборский полк 241-й стрелковой Винницкой дивизии. Он при прорыве обороны противника 15.1.1945 г. первым бросился в атаку и увлек за собой все подразделение. Первым ворвавшись в траншеи противника, он из своего пулемета стал в упор расстреливать отступающих немцев. В этом бою красноармеец Михайлов из своего пулемета уничтожил до 20 гитлеровцев. Был представлен к ордену Красной Звезды, но командир 241 сд генерал-майор Ивановский решил, что этот подвиг достоин более высокой награды.

Нужно назвать и призванного Ядринским военкоматом командира телефонного отделения, младшего сержанта Конечного Александра Егоровича, 1917 г.р., уроженца д. Верх-Медлиша Шанкурского района Архангельской области. В его послужном списке две медали и орден Отечественной войны 2-й степени.

Красную Звезду заслужил телеграфист-морзист телеграфной роты полка Никитин Алексей Никитич, 1899 г.р., уроженец д. Имбюрти Цивильского района. Он 26.04.1945 г. в местечке Кобержице в течение 15 минут развернул аппаратную Морзе и дежурил бессменно в течение 20 часов. 3.05.1945 г. в с. Великий Альбрехтин, выполняя задание по наводке линий связи, навел 5 линий, после чего развернул аппаратную Морзе и без отдыха дежурил в течение 18 часов, тем самым обеспечил своевременную связь командования 2-го эшелона со Штабом армии и тылами армии.

130 отдельный полк связи сохранился и после Великой Отечественной войны, в настоящее время дислоцируется в г. Нижний Новгород как воинская часть № 21167. Любопытно, знают военнослужащие полка его боевую историю, кто служил в нем?

«Белоснежка…» и другие

Лев Гольдштейн демобилизовался лишь в мае 1946 года. Так и не завершив литературный институт, он с головой уходит в театр. Уже через два года после войны начинает печататься. 31 декабря 1961 года в «Современнике» с Олегом Табаковым ставит «Белоснежку и семь гномов». Потом она выйдет на сцену Рижского ТЮЗа. В 1960-1970-е годы вряд ли можно было встретить ребенка, не побывавшего на постановках его пьес и сказок или не читавшего их. Читателю и зрителю он больше известен по фамилии Устинов.

Он, видимо, верил сам и хотел эту веру передать и читателям, и зрителям — что вполне достаточно в раннем детстве прочитать добрую сказку, чтобы вырасти добрым человеком. Он доверял детям очень много правды, считал, что они все поймут правильно. Не случайно его первая постановка «Белоснежка и семь гномов» получила право попасть на сцену с жестким условием Главлита: «Без права показа взрослым».

Больше 50 книг со сказками и пьесами Льва Устинова увидело свет в разных издательствах и стало любимым чтивом миллионов советских детей. Жаль, что к сегодняшним детям это богатство попадает с трудом. Посетив несколько книжных магазинов в центре города, ни на полках, ни в компьютерных базах предлагаемых книг я сказки Льва Устинова не увидел. Чаще всего пересказы «Белоснежки…», выполненные директорами издательств.

Объяснять, что, как и о чем писал в своих сказках Лев Ефимович, дело неблагодарное. Лучше взять их и прочитать — заново или впервые. И лучше со своими детьми или внуками.

И прошло столетие

14 ноября этого года исполнится сто лет со дня рождения известного советского драматурга и сказочника Льва Устинова. Думается, это хороший повод вспомнить о нем и его добрых сказках в дошкольных учреждениях и школах, в библиотеках.

Наши замечательные театры — кукольный и юного зрителя — за оставшийся месяц вряд ли сумеют подготовить постановку его сказок и спектаклей, но сказать пришедшему на их спектакли зрителю, что они помнят Льва Устинова и непременно выведут героев Льва Ефимовича на театральные подмостки, могли бы.